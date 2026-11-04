"La nostra presenza ad Ecomondo serve a testimoniare l'impegno che l'Esercito italiano pone nel campo della protezione ambientale". Lo ha dichiarato il Tenente Colonnello dell'Esercito italiano Marco Fella. "Nel nostro stand - ha aggiunto Fella - è possibile osservare le attrezzature che utilizziamo per il monitoraggio ambientale come i droni e i quadrupedi robot. I 'cani robot' vengono utilizzati in caso di minaccia radiologica, chimica o batteriologica per intervenire in sicurezza. Nell'ambito della sostenibilità ambientale è molto importante il controllo del territorio".