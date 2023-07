Final Fantasy XIV Online si espande e arriva su Xbox

Square Enix ha svelato i primi dettagli della patch 6.5 di Final Fantasy XIV Online, intitolata "Growing Light", che include il gran finale dell'espansione Endwalker e che preparerà il terreno per delle nuove avventure. L'anno prossimo arriverà infatti una nuova espansione, Dawntrail, e il gioco sarà disponibile anche per Xbox Series nella primavera 2024. Durante una Letter from the Producer Live speciale al Final Fantasy XIV Fan Festival 2023 di Las Vegas, il produttore e direttore del gioco Naoki Yoshida ha detto che la storia principale della patch 6.5 sarà divisa in due parti: la prima parte sarà inclusa nella patch 6.5 a inizio ottobre 2023, mentre la seconda uscirà con la patch 6.55 a metà gennaio 2024.

La patch 6.5 segnerà anche la fine dei lavori per l'espansione del sistema di Duty Support su Final Fantasy XIV Online, un'opzione che permette di giocare ai contenuti con un gruppo di PNG alleati invece che con altri giocatori. Con l'uscita della patch, sarà possibile completare tutti i dungeon della storia principale, da A Realm Reborn fino a Endwalker, usando questo sistema, così da poter scoprire la storia di Eorzea comodamente in solitaria. Yoshida ha anche parlato della collaborazione con Fall Guys. Il "Warriors of Light Fame Pass" uscirà su Fall Guys il 22 agosto 2023, mentre una nuova attrazione per il Gold Saucer basata su Fall Guys arriverà su Final Fantasy XIV Online con la serie di patch 6.5x. La nuova espansione Dawntrail, annunciata questo fine settimana a Las Vegas, includerà il primo aggiornamento grafico del gioco e contenuti inediti alla sua uscita, prevista per l'estate del 2024. Tra le novità troveremo un level cap aumentato, nuovi mestieri, delle nuove aree, delle nuove tribù alleate, nuovi dungeon, una serie di nuovi contenuti di battaglia.