I Ministri Le Maire, Habeck e Urso a Meudon in Francia per migliorare la competitività e la produttività europea

Bruno Le Maire, ministro francese dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale, Robert Habeck, ministro tedesco dell'Economia e dell'Azione per il clima, e Adolfo Urso, ministro italiano delle Imprese e del Made in Italy, hanno discusso oggi delle prospettive sullo sviluppo del verde e del digitale tecnologie per migliorare la leadership tecnologica, la produttività, la competitività e la crescita economica in Europa.

Mentre le economie europee sono rimaste indietro rispetto ad altre grandi economie uscite dalla pandemia, i tre ministri hanno riconosciuto che è necessaria un’azione urgente per sbloccare il potenziale tecnologico e di innovazione delle aziende europee. Hanno convenuto che la politica industriale dell’UE dovrebbe combinare un sostegno ben mirato alle industrie strategiche, promuovendo al tempo stesso un elevato livello di concorrenza nel mercato unico e riducendo gli oneri burocratici. Tale sostegno aiuterà gli industriali, gli imprenditori, le PMI e i ricercatori ad accedere ai talenti eccezionali, alle capacità di ricerca e innovazione, alle attrezzature industriali all'avanguardia e ai processi all'avanguardia che meritano. L’obiettivo è che l'Europa rimanga una potenza industriale.

Francia, Italia e Germania, attraverso i loro portavoce hanno individuato alcuni punti cruciali di sviluppo per i prossimi cinque anni:

1) Eliminare ambiziosamente gli oneri amministrativi inutili per liberare tutto il potenziale delle imprese europee per gli investimenti, l’innovazione e la crescita in Europa.

Garantire un contesto normativo stabile ed efficace e riformare ulteriormente, semplificare e accelerare le procedure amministrative dell’UE, comprese le autorizzazioni e l’accesso ai programmi di finanziamento europei e agli aiuti di Stato, in particolare per le PMI;

Eliminare le sovrapposizioni normative e ridurre gli obblighi di rendicontazione, principalmente per le PMI e ben oltre l'obiettivo della Commissione del 25%, sulla base di una valutazione approfondita dei risultati della sua "richiesta di prove" riguardante la razionalizzazione delle obblighi di segnalazione; invitare la Commissione a chiarire le regole, semplificare o sopprimere norme obsolete o irrilevanti; invitare al lancio dei cosiddetti “controlli di realtà” a livello europeo in ambiti predeterminati per identificare la burocrazia non necessaria in modo più mirato;

Sostenere le PMI rafforzando il “test PMI” nelle valutazioni d’impatto, tenendo conto dell’andamento dell’inflazione nelle soglie finanziarie della definizione di PMI e aggiungendo una nuova categoria aziendale di piccole e medie imprese (250 – 500 dipendenti) per estendere le esenzioni amministrative già previste per le PMI.

2) Promuovere gli investimenti pubblici e privati per rafforzare l’innovazione, la produttività e la competitività

Facilitare e accelerare l’approvazione delle procedure per gli aiuti di Stato e migliorare il quadro degli aiuti di Stato dell’UE considerando la possibile proroga dei capitoli di transizione del TCTF per fornire un supporto mirato alle imprese nel loro processo di transizione e ai settori industriali più strategici.

Poiché garantire i percorsi di crescita di domani attraverso la cooperazione paneuropea in una tecnologia altamente innovativa è una superpotenza politica, perseguire attivamente la ricerca della Commissione e degli Stati membri per nuovi importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), in particolare nel contesto dell’accordo congiunto Forum Europeo per l'IPCEI.

Rafforzare i finanziamenti dell’UE per i beni pubblici e le infrastrutture europei per le transizioni digitali e verdi, anche a livello transfrontaliero, ove opportuno. Finanziare progetti tecnologici di innovazione, in particolare per le tecnologie pulite e zero emissioni nette, l’intelligenza artificiale dai chip alla capacità di calcolo e modelli di grandi dimensioni, i semiconduttori, il calcolo quantistico e ad alte prestazioni e la sicurezza informatica.

Accelerare la mobilitazione di finanziamenti privati per le tecnologie profonde e le innovazioni rivoluzionarie, facendo affidamento sull’iniziativa Campioni europei della tecnologia e sul Consiglio europeo per l’innovazione.

3) Proseguire ulteriormente la transizione verde e digitale con una base economica forte e resiliente

Dopo la dichiarazione di Versailles del marzo 2022, la dichiarazione di Granada dell’ottobre 2023 ha evidenziato che sono stati compiuti progressi significativi in tempi record per ridurre le nostre dipendenze, diversificare e rafforzare la nostra base economica. Hanno convenuto di continuare il lavoro sulla resilienza e sulla competitività globale a lungo termine dell’Unione europea, assicurandosi che l’UE disponga di tutti gli strumenti necessari per garantire una crescita sostenibile e inclusiva e una leadership globale in questo decennio cruciale. In questo spirito, i tre Ministri hanno riconosciuto l’importanza della Dichiarazione di Anversa in cui le parti interessate dell’industria europea hanno promosso un patto industriale europeo.

Applicare, approfondire e rafforzare meglio il mercato unico per sfruttare appieno i vantaggi dell’integrazione economica europea.

Garantire una concorrenza effettiva nel mercato unico e affrontare adeguatamente i problemi strutturali della concorrenza nel contesto globale, in particolare nei settori che hanno una dimensione internazionale e sono di grande importanza per l’economia complessiva dell’UE. I ministri sostengono inoltre un controllo efficace delle fusioni che impedisca le "acquisizioni killer" con certezza giuridica e chiedono un'attuazione e un monitoraggio approfonditi della legge sui mercati digitali.

Garantire la sicurezza, la sostenibilità e l’accessibilità economica dell’approvvigionamento del settore energetico, nonché l’efficienza del mercato interno dell’energia, sono fondamentali per l’industria. È necessario compiere ulteriori passi in questa direzione.

Sfruttare appieno gli appalti pubblici europei per garantire che i criteri di aggiudicazione di resilienza e sostenibilità siano utilizzati sistematicamente.

Potenziare le misure per rafforzare la resilienza dell’UE per le tecnologie chiave, basandosi tra l’altro sull’elenco del Net Zero Industry Act per favorire la decarbonizzazione del nostro settore. Anticipare i rischi futuri di dipendenza dalle tecnologie emergenti, tra cui l’informatica quantistica, i semiconduttori, la robotica, le biotecnologie, lo spazio e l’aeronautica.

Perseguire un’ambiziosa politica commerciale dell’UE, basata sull’apertura e sull’assertività, al fine di promuovere la diversificazione, la resilienza, gli standard sociali e la sostenibilità. Prima di espandere il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) alle emissioni indirette, garantire che il percorso di decarbonizzazione e la competitività delle industrie ad alta intensità energetica, particolarmente esposte al commercio internazionale, non siano ostacolate e che il CBAM possa prevenire completamente la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Aumentare gli investimenti nella sicurezza e nella difesa per sostenere la resilienza congiunta. L’UE deve rafforzare la nostra capacità di progettare e produrre i beni di difesa europei di cui abbiamo bisogno.

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine dell'incontro ha dichiarato: "In mezzo ai rischi geopolitici in rapida evoluzione, il partenariato strategico tra Italia, Francia e Germania emerge come fondamentale nel promuovere la sicurezza economica, la competitività, l’innovazione e la sostenibilità in tutta l’UE. Affermiamo il nostro fermo impegno a sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e a semplificare i quadri normativi per stimolare la crescita nei settori verde e digitale. Al centro dei nostri sforzi di collaborazione c’è il consolidamento delle risorse finanziarie a livello europeo, portando avanti scoperte tecnologiche e rafforzando il fondamento economico della nostra regione. Inoltre, riconosciamo l’importanza fondamentale di garantire l’autonomia strategica in settori chiave, come le tecnologie verdi e il settore dell’acciaio, anche mentre affrontiamo le sfide globali, e di promuovere standard di protezione ambientale e sanitaria in coerenza con le norme e le linee guida riconosciute a livello internazionale. "