GCC Pokémon Megaevoluzione: lancio ufficiale e nuove carte ex

Disponibile da oggi, la prima espansione della serie omonima reintroduce i Pokémon Megaevoluzione con nuove meccaniche e design ultrarari, sia in formato fisico che digitale

10 ottobre 2025 | 13.03
Redazione Adnkronos
The Pokémon Company International ha annunciato il lancio della nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon, intitolata Megaevoluzione. L'espansione, disponibile da oggi presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo, segna il trionfale e attesissimo ritorno dei Pokémon Megaevoluzione nel GCC.

Questa wave di carte introduce una nuova classe di combattenti: i Pokémon-ex Megaevoluzione, tra i quali spiccano figure imponenti come Mega Lucario-ex e Mega Gardevoir-ex. Questi nuovi Pokémon portano nel meta una potenza di fuoco rinnovata e meccaniche di gioco uniche.

pokemon tcg mega evolution 077 mega lucario ex it

La Potenza dei Pokémon-ex Megaevoluzione

I Pokémon-ex Megaevoluzione si distinguono nettamente dalle carte standard e persino dai normali Pokémon-ex per via di un set di attributi potenziati e di un rischio strategico elevato. Come descritto dall'azienda, questi Pokémon "vantano PS più elevati nonché attacchi in grado di infliggere danni maggiori rispetto ai normali Pokémon-ex".

La loro meccanica di evoluzione semplificata li rende estremamente versatili: possono essere "Pokémon Base, Pokémon di Fase 1 o Pokémon di Fase 2 e non richiedono un'evoluzione aggiuntiva". Tuttavia, la loro forza comporta un costo elevato in caso di sconfitta, bilanciando il gameplay: quando vengono messi KO, infatti, il giocatore avversario ottiene "tre carte Premio". Questo rende il loro utilizzo un calcolo strategico di rischio e ricompensa.

L'espansione Megaevoluzione introduce anche un rinnovamento estetico per le carte ultrarare. È stato adottato un "nuovo stile di illustrazioni per le carte ultrarare dei Pokémon-ex Megaevoluzione, sulle quali potrebbe apparire il profilo della versione ordinaria del Pokémon in questione".

L'innovazione non si limita ai Pokémon. L'espansione introduce per la prima volta nel GCC Pokémon versioni ultrarare di categorie di carte solitamente meno celebrate, specificamente: "carte Strumento, Stadio e Oggetto Pokémon", aggiungendo ulteriore valore collezionistico. Le carte dell'espansione sono disponibili nei canali fisici attraverso le classiche buste di espansione, i set Allenatore Fuoriclasse e varie collezioni speciali.

Lancio Digitale su GCC Pokémon Live

Parallelamente alla distribuzione fisica, Megaevoluzione è immediatamente accessibile in versione digitale sull'app GCC Pokémon Live, disponibile per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows.

Il lancio digitale include incentivi per i giocatori: al primo accesso, il Pass lotta dell'espansione Megaevoluzione premierà gli utenti con "un nuovo mazzo incentrato su Mega Lucario-ex". I giocatori che proseguiranno nel gioco potranno sbloccare un ulteriore mazzo che vede protagonista Mega Gardevoir-ex, garantendo una rapida integrazione dei nuovi colossi nel panorama competitivo online.

