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Gemini impara a scrivere le mail meglio di noi, le novità

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L’integrazione di Gemini in Workspace permette ora di generare bozze attingendo a documenti su Drive e replicando il tono dei messaggi precedenti

Gemini impara a scrivere le mail meglio di noi, le novità
08 maggio 2026 | 11.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Google ha avviato il rilascio di un aggiornamento significativo per la funzione "Aiutami a scrivere" all'interno di Gmail, trasformando l'intelligenza artificiale in un collaboratore capace di agire con una consapevolezza contestuale inedita. Grazie alla nuova implementazione, Gemini è ora in grado di connettersi direttamente a Google Drive e alla cronologia delle conversazioni per estrapolare informazioni pertinenti in base al comando dell'utente. Questa evoluzione elimina la necessità di passare continuamente da un'applicazione all'altra per recuperare dettagli specifici, automatizzando l'inserimento di dati tecnici o riferimenti progettuali direttamente nella bozza della mail.

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Oltre al recupero delle informazioni, il sistema introduce una personalizzazione stilistica avanzata. L'algoritmo non si limita più a generare testi generici, ma analizza la produzione scritta pregressa dell'utente per replicarne il tono e il registro. Che si tratti di rispondere a un cliente o di presentare un rapporto al management, il risultato finale tende a rispecchiare la voce naturale di chi scrive, riducendo sensibilmente gli interventi di revisione manuale. Il sistema è progettato per gestire un'ampia gamma di scenari professionali, dalle proposte di collaborazione alla gestione delle comunicazioni tra docenti e genitori, garantendo una coerenza formale costante in ogni contesto comunicativo.

Il dispiegamento delle nuove funzionalità è iniziato il 5 maggio e seguirà un ciclo di rilascio esteso per coprire tutti i domini aziendali e consumer. L'accesso è garantito per gli abbonamenti Business ed Enterprise, oltre che per gli utenti privati iscritti ai piani Google AI Plus, Pro e Ultra. Per gli amministratori di sistema, l'opzione è attiva di default laddove siano già abilitate le funzioni di Gemini per Workspace e l'accesso all'intelligenza artificiale per Gmail, consentendo un'integrazione immediata nei flussi di lavoro quotidiani senza necessità di configurazioni aggiuntive.

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Google Gmail IA aiutami a scrivere
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