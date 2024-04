Heineken lancia il "telefono noioso", meno notifiche e più birre

HMD Global, l'azienda che detiene l'utilizzo commerciale degli smartphone Nokia di ieri e di oggi, sembra determinata a cavalcare l'effetto nostalgia. Dopo l'annuncio, all'inizio dell'anno, di una collaborazione con Mattel per la creazione di un flip phone a tema Barbie, l'azienda finlandese ora collabora con Heineken e l'agenzia creativa Bodega per un nuovo progetto: il "Boring Phone". Si tratta di un telefono a conchiglia traslucido che si distingue per la sua assenza di applicazioni, puntando invece su una vibrazione retrò che invita a connettersi con gli amici davanti a una birra fresca.

È dotato di uno schermo interno QVGA da 2,8 pollici e uno schermo esterno da 1,77 pollici, una fotocamera da 0,3 megapixel e un jack per cuffie da 3,5mm. Supporta la telefonia e l'invio di messaggi tramite reti 2G, 3G e 4G.La peculiarità di questo telefono è che non sarà disponibile per la vendita. HMD e Heineken hanno scelto di distribuirlo esclusivamente tramite concorsi sui social media nel Regno Unito, con l'intenzione di estendere l'iniziativa ad altri mercati nel corso dell'anno. In totale, verranno prodotti solo 5.000 "Boring Phone". La promozione non si ferma qui: per coloro che non riusciranno a vincere il telefono, sarà disponibile dal mese di giugno un'app che "rende noiosi" gli smartphone.