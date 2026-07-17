circle x black
Cerca nel sito
 

Icons of Football, l'evento che celebra il calcio delle leggende

sponsor

EA Sports il 18 luglio riunirà Beckham, Zidane e Ibrahimović, protagonisti di un evento imperdibile che racconterà l'evoluzione dello sport tra ricordi, visioni e cultura pop

Icons of Football, l'evento che celebra il calcio delle leggende
17 luglio 2026 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La convergenza tra l'intrattenimento videoludico e la cultura calcistica reale segna un nuovo capitolo con il lancio di "Icons of Football", un talk show digitale strutturato da EA Sports che riunisce tre figure cardine dello sport mondiale come David Beckham, Zinédine Zidane e Zlatan Ibrahimović.

L'evento, la cui trasmissione è programmata per il 18 luglio 2026 sui canali YouTube e Spotify di EA Sports, proprio alla vigilia della finale dei campionati del mondo che si giocherà domenica 19 luglio, strutturato nella forma di talk show rivela la strategia dell'azienda che si sposta dalla pura simulazione calcistica incentrata sui videogiochi alla produzione di contenuti multimediali d'intrattenimento ad ampio spettro.

Moderato dalla giornalista Alex Aljoe, l'incontro è stato registrato a New York durante l'iniziativa "House of Football", organizzata in collaborazione con la storica testata Sports Illustrated per aggregare atleti, creatori di contenuti e professionisti del settore in un contesto di sinergia fisica e digitale. Dal punto di vista tecnologico, l'iniziativa evidenzia la strategia dei grandi publisher di utilizzare piattaforme di streaming globali per consolidare la propria community al di fuori del software di gioco, trasformando la propria proprietà intellettuale in un hub culturale e informativo permanente. Attraverso un formato spontaneo e privo di un copione rigido, il progetto analizza l'evoluzione del calcio professionistico e l'impatto dei media digitali sulla percezione pubblica degli atleti, offrendo una prospettiva ravvicinata sulle tappe storiche delle loro carriere.

Questo modello di comunicazione integrata, che unisce la distribuzione video ad alta definizione alla flessibilità dei podcast audio su Spotify, risponde alla crescente richiesta di contenuti on-demand ad alto valore aggiunto, dimostrando come i confini tra sviluppo di videogiochi e media tradizionali siano ormai quasi del tutto annullati per fare spazio a ecosistemi di intrattenimento unificati.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
House of Football Icons of Football Beckham Zidane Ibrahimović quando si gioca la finale dei mondiali EA Sports Sports Illustrated
Vedi anche
Saman, nella nuova docu-serie gli audio originali della ragazza - Video
News to go
Bonus sociale rifiuti, cos'è e a chi spetta
L'annuncio choc del segretario Usa alla Difesa: "Terapie per aumentare testosterone ai soldati"
Crollo ponte Morandi, prima sentenza dopo 8 anni e 284 udienze - Videonews dalla nostra inviata
Sharon Stone a Trump: "La dignità non è un algoritmo, sii la persona di cui una madre andrebbe fiera"
La strana coppia, Sharon Stone e Romano Prodi in Campidoglio tra sorrisi e complicità
Bruxelles, il video dell'europarlamentare Scuderi trascinata dalla polizia: "Ero vicino sit-in neonazista"
BigMama si laurea, l'abbraccio alla mamma e al papà dopo la proclamazione - Video
Blitz da film nel covo dei rapinatori, tenta la fuga usando l'auto come bulldozer - Video
Francesco Totti protagonista dello spot di Spider-Man: Brand New Day - Video
Cozzoli (Ads): "Droni, Ai e sensoristica per autostrade più sicure" - Video
Assemblea Abi, la nuova fase delle banche - Il punto della vicedirettrice Jole Saggese


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza