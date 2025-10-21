circle x black
Ikea lancia il mini letto per smartphone che permette di guadagnare dormendo

La nuova Phone Sleep Collection del colosso svedese è un nuovo colpo di genio di gamification: si mette il cellulare a riposo, e si guadagnano voucher da spendere in negozio

21 ottobre 2025 | 08.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il colosso svedese del mobile non è nuovo a operazioni di marketing e lanci bizzarri di questo tipo, ma ora Ikea si è superata proponendo una linea di letti per smartphone, completi di coperta e chip NFC. I mini giacigli della Phone Sleep Collection si montano proprio come se fossero un letto normale, ovviamente con una certa fatica in meno visto che sono abbastanza piccoli da stare su un comodino e riporre il proprio smartphone mentre non viene usato. Si tratta dell'espressione somma della filosofia "Complete Sleep" di Ikea, volta a rendere l'inquinamento digitale meno impattante, almeno di notte.

"Il sonno è senza dubbio il progetto di design più importante delle nostre vite, ma anche il più trascurato", ha dichiarato Carla Klumpenaar, direttore marketing e retail di Ikea. E infatti, il letto per smartphone di Ikea ha proprio lo scopo di farci mettere da parte il telefono durante la notte e non disturbare il sonno con troppo tempo sullo schermo: il sensore NFC del mini letto serve infatti a comunicare alla app Ikea quanto tempo abbiamo passato senza attivare il cellulare. Sette ore senza smartphone per sette giorni di fila danno diritto a un voucher di circa 23 euro da spendere in negozio.

"Le persone amano i giochi", ha detto il direttore creativo di Ikea Moemen Metwally. "Quindi perché non crearne uno che permetta loro di dormire meglio?". La linea Phone Sleep Collection è disponibile al momento solo nei negozi Ikea degli Emirati Arabi Uniti, dove potranno essere spesi i voucher guadagnati dormendo, ma solamente a fronte di una spesa di circa 200 euro. Al momento non ci sono annunci su un possibile lancio in Europa.

