Il Futuro del Calcolo Quantistico: Hidetoshi Nishimori e l'Evoluzione del Quantum Annealing

In questo approfondimento registrato in vista della World Tech Conference (WTC) in programma dal 24 al 28 giugno 2026 presso l'Allianz MiCo di Milano il professor Hidetoshi Nishimori, fisico teorico dell'Istituto di Scienza di Tokyo, esplora le frontiere del Quantum Annealing. Il professor Nishimori illustra come questa tecnologia permetta di risolvere complessi problemi di ottimizzazione combinatoria, come la logistica e la pianificazione dei percorsi, sfruttando i principi della sovrapposizione e del tunneling quantistico. Attraverso un'analisi dell'attuale panorama tecnologico, citando l'esperienza pionieristica di D-Wave, Nishimori evidenzia l'importanza di un ecosistema integrato dove teoria, hardware e applicazioni pratiche evolvono in un ciclo di feedback continuo.