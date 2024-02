Il mistero delle crepe sul vetro di Vision Pro

Una serie di segnalazioni preoccupanti ha iniziato a circolare online tra i proprietari del Vision Pro, il visore per realtà aumentata di Apple al momento disponibile solo negli States. Alcuni utenti hanno condiviso esperienze sorprendentemente simili riguardanti la comparsa di una crepa sul vetro frontale dei loro headset. La peculiarità di queste segnalazioni sta nel fatto che nessuno dei proprietari sembra sapere come sia potuto accadere. Il problema è stato inizialmente notato da MacRumors, e da allora, cinque utenti distinti del subreddit r/VisionPro hanno pubblicato post a riguardo. Anche il sito Engadget ha riferito che la stessa sorte è toccata al visore inviato da Apple per la recensione. Ciò che rende il fenomeno ancora più strano è che tutte le foto caricate dagli utenti mostrano crepe sottili verticali nella stessa identica area sopra il ponte nasale. Tutti i Redditors colpiti affermano di non aver fatto nulla che potesse ovviamente causare le crepe, come far cadere il dispositivo o conservarlo in modo improprio. Un utente in particolare sostiene di aver pulito il vetro frontale, messo la copertura morbida, riposto il tutto nella custodia, e di aver scoperto la crepa la mattina seguente.

C'è chi specula che possa trattarsi di un problema legato al riscaldamento quando il Vision Pro viene caricato nella custodia o con la copertura, mentre altri suggeriscono che potrebbe essere un difetto di fabbricazione del vetro o semplicemente un errore di design che esercita troppa tensione su quell'area specifica. È altresì non chiaro se la crepa sia soltanto un problema estetico, dato che sembra apparire sopra un sensore ma non ostruisce nessuna delle telecamere. Ciò nonostante, la riparazione del Vision Pro risulta essere costosa. Con Apple Care, che ha un costo di $500 per il Vision Pro, c'è un franchigia di $299 per la riparazione del vetro. Senza di essa, il costo ammonta a $799. Un utente ha scritto di aver visitato l'Apple Store e di essersi visto comunicare che avrebbe dovuto pagare la franchigia per far riparare la crepa. Ad oggi, non è ancora chiaro quanto sia diffuso questo problema, poiché le segnalazioni sembrano limitate a Reddit.