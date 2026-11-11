Il ritorno di Zelda Ocarina of Time su Switch 2 segna un debutto da record

Il ritorno a Hyrule del capitolo più celebrato della saga ha confermato la forza commerciale del franchise anche sulla nuova generazione hardware. Nei primi quattro giorni dalla distribuzione globale, avvenuta lo scorso 5 novembre, la nuova edizione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2 ha superato la soglia dei 5,2 milioni di unità vendute nel mondo, con il mercato giapponese che ha assorbito oltre 810 mila copie.

I numeri comunicati dall'azienda guidata da Shuntaro Furukawa certificano il miglior esordio a livello globale per una produzione first-party sulla neonata piattaforma. Il progetto ripropone integralmente l'avventura originariamente pubblicata su Nintendo 64 nel 1998, mantenendo intatta la struttura ludica incentrata sui salti temporali tra la giovinezza e la maturità di Link, affiancandovi una revisione tecnica del comparto visivo e mirati affinamenti sul fronte della giocabilità. L'operazione punta a coniugare il valore storico dell'opera con gli standard del nuovo sistema, confermando l'efficacia del catalogo storico come traino per l'ecosistema Nintendo.