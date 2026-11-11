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Il ritorno di Zelda Ocarina of Time su Switch 2 segna un debutto da record

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Il remake del capolavoro per Nintendo 64 supera i cinque milioni di copie nei primi quattro giorni di commercializzazione, stabilendo il miglior lancio globale per la nuova console della casa di Kyoto

Il ritorno di Zelda Ocarina of Time su Switch 2 segna un debutto da record
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11 novembre 2026 | 13.53
Redazione Adnkronos
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Il ritorno a Hyrule del capitolo più celebrato della saga ha confermato la forza commerciale del franchise anche sulla nuova generazione hardware. Nei primi quattro giorni dalla distribuzione globale, avvenuta lo scorso 5 novembre, la nuova edizione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2 ha superato la soglia dei 5,2 milioni di unità vendute nel mondo, con il mercato giapponese che ha assorbito oltre 810 mila copie.

I numeri comunicati dall'azienda guidata da Shuntaro Furukawa certificano il miglior esordio a livello globale per una produzione first-party sulla neonata piattaforma. Il progetto ripropone integralmente l'avventura originariamente pubblicata su Nintendo 64 nel 1998, mantenendo intatta la struttura ludica incentrata sui salti temporali tra la giovinezza e la maturità di Link, affiancandovi una revisione tecnica del comparto visivo e mirati affinamenti sul fronte della giocabilità. L'operazione punta a coniugare il valore storico dell'opera con gli standard del nuovo sistema, confermando l'efficacia del catalogo storico come traino per l'ecosistema Nintendo.

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