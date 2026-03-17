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Internet quantistico, Samantha Davis: "Più sicurezza e nuove opportunità dalla rete del futuro"

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17 marzo 2026 | 15.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'entanglement sta passando da semplice esperimento di fisica a risorsa concreta, che possiamo controllare e distribuire su larga scala": così Samantha Davis, ricercatrice del Caltech, intervenendo al CERN sui progressi verso l'internet quantistico. Una trasformazione che collega teoria e applicazioni, aprendo scenari che vanno dalla crittografia avanzata al calcolo distribuito. "Queste tecnologie permetteranno comunicazioni più sicure e nuove capacità di sensing e computazione", spiega Davis, sottolineando come siano già in corso implementazioni reali, dalle reti urbane ai sistemi di quantum key distribution per la protezione di dati sensibili. Non mancano però le criticità. "La sfida principale è portare queste tecnologie fuori dal laboratorio e renderle scalabili e utilizzabili nel mondo reale", evidenzia la ricercatrice. Parallelamente, l'evoluzione dei computer quantistici potrebbe mettere a rischio gli attuali sistemi di sicurezza: "Con algoritmi come quello di Shor sarà possibile decifrare gli attuali standard", avverte. Da qui la necessità di accelerare sul fronte della sicurezza quantistica: "L'obiettivo è sviluppare sistemi di cifratura basati sulle leggi della meccanica quantistica, teoricamente impossibili da violare", conclude Davis. Per approfondimenti https://it.worldtechconference.ai/

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