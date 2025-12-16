circle x black
iPhone, come attivare le notifiche che lampeggiano sul display

Apple introduce un nuovo effetto visivo pensato per rendere gli avvisi più evidenti, affiancando al flash LED anche un lampo diretto sul display

16 dicembre 2025 | 12.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

iOS 26.2 è arrivato ufficialmente e, come spesso accade con gli aggiornamenti più ricchi, accanto alle novità annunciate nasconde anche qualche funzione meno visibile ma potenzialmente molto utile. Oltre agli allarmi “Urgenti” di Promemoria, ai capitoli generati dall’IA in Podcast, ai ritocchi grafici di Apple News e ai testi offline in Apple Music, l’update introduce infatti un nuovo modo per non perdersi nemmeno una notifica.

Apple ha ampliato una funzione di accessibilità storica di iOS: il flash LED della fotocamera che si attiva alla ricezione di un avviso. Finora era l’unica opzione disponibile per chi aveva bisogno, o semplicemente preferiva, un segnale visivo forte. Con iOS 26.2, però, arriva un’alternativa distinta e complementare: il display dell’iPhone può ora illuminarsi improvvisamente con un lampo a tutta luminosità quando arriva una notifica.

L’impostazione si trova, non a caso, nelle opzioni di Accessibilità, all’interno della sezione Audio ed effetti visivi, sotto la voce “Lampeggiamento per gli avvisi”. Qui, accanto al classico flash LED, compare la nuova opzione “Schermo”, che permette di sfruttare direttamente il pannello dell’iPhone come segnale visivo. Volendo, è anche possibile attivare entrambe le modalità contemporaneamente, per ottenere l’effetto più evidente possibile.

Quando il flash su schermo è attivo, il display si accende brevemente al massimo della luminosità prima di tornare al livello precedente. L’effetto è particolarmente evidente sugli iPhone con Always-On Display disattivato, dove il contrasto tra schermo spento e lampo improvviso rende la notifica praticamente impossibile da ignorare.

Non è una funzione pensata per tutti. Chi utilizza un Apple Watch, ad esempio, continua a ricevere la maggior parte degli avvisi tramite feedback aptico al polso e difficilmente sentirà il bisogno di un segnale visivo così marcato. Per chi invece non indossa uno smartwatch, o tiene spesso l’iPhone silenzioso e lontano dalla vista, il nuovo flash su schermo può rappresentare una soluzione più elegante e meno invasiva rispetto al LED della fotocamera.

Tag
iPhone notifiche flash schermo lampeggiante come attivare
