Disponibile dalla metà del 2024, It Wallet rivoluzionerà l'accesso ai servizi pubblici e privati per i cittadini italiani

L'It Wallet è la nuova soluzione digitale che permetterà ai cittadini italiani di conservare e utilizzare in modo semplice e sicuro i propri documenti digitali, come la carta d'identità elettronica, la tessera sanitaria, la patente di guida e la carta europea della disabilità. Questo strumento sarà disponibile a partire dalla metà del 2024, all'interno dell'app IO, la piattaforma che consente di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti.

L'obiettivo di It Wallet è di facilitare il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione, velocizzando e semplificando l'accesso ai servizi digitali. Inoltre, in futuro sarà integrato con i sistemi di identità digitale europei, consentendo ai cittadini di usufruire dei servizi online anche negli altri paesi dell'Unione Europea. Nel frattempo sarà certamente fondamentale garantire l'accessibilità anche ai cittadini meno avvezzi alla tecnologia e mantenere funzionanti i canali tradizionali di comunicazione con la Pubblica Amministrazione così da rendere agevole il processo di digitalizzazione e modernizzazione della macchina-stato..

It Wallet funzionerà attraverso l'app IO e richiederà l'uso dello Spid o della Cie per l'accesso. I documenti saranno protetti da codice o impronta digitale e potranno essere bloccati in caso di furto o smarrimento del telefono. Oltre a essere più sicuro, It Wallet renderà sicuramente più pratico mostrare i documenti, senza la necessità di portare con sé documenti fisici.

La versione dimostrativa di It Wallet sarà rilasciata entro il 30 giugno 2024, seguita dalla versione definitiva entro la fine dell'anno. Entro il 2025, It Wallet diventerà l'unica identità digitale nazionale, e entro il 2026, sarà realizzato il portafoglio digitale europeo.

Per prepararsi all'arrivo di It Wallet, si consiglia di scaricare l'app IO e registrarsi con lo Spid o la Cie, verificare la validità e l'aggiornamento dei documenti e seguire le informazioni ufficiali sulle novità di It Wallet.