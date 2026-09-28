John Goodman entra nel cast di The Last of Us con un personaggio inedito

John Goodman si unisce al cast di The Last of Us. Il volto noto di Hollywood interpreterà Joey, un personaggio che non compare nei videogiochi da cui la serie è tratta e che nasce quindi appositamente per la trasposizione televisiva. Accanto a lui recita Ian Alexander, che in The Last of Us: Part II, il videogioco, aveva dato la voce a Lev. Nella serie l'attore sarà Paco, anche questo un personaggio originale, pensato per affiancare quello di Goodman.

Completa il quadro Laura Bailey, doppiatrice di Abby nel secondo capitolo del videogioco, che entra nel cast nel ruolo di Elizabeth, una delle guide dei Serafiti, la setta al centro delle vicende narrate nel gioco. Le scelte confermano una tendenza già visibile nell'adattamento: attingere al bacino di interpreti legati al videogioco, assegnando però loro ruoli nuovi, e affiancare a essi personaggi inediti che ampliano l'universo narrativo senza limitarsi a riproporre quello originale.