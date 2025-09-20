circle x black
Kurolily, Blur e altre stelle di Twitch trasformano il roleplay in un evento interattivo

Nella cornice abruzzese della Contea Gentile è andata in scena un’esperienza fantasy che ha unito storytelling, improvvisazione e la partecipazione attiva della community

Kurolily, Blur e altre stelle di Twitch trasformano il roleplay in un evento interattivo
20 settembre 2025 | 12.31
Redazione Adnkronos
Il 18 settembre la Contea Gentile, borgo incantato in Abruzzo, si è trasformata nel teatro di Red Bull Backseating, il format creato da Red Bull insieme a Sara “Kurolily” Stefanizzi che ha portato il gioco di ruolo in una dimensione nuova e interattiva. L’evento ha registrato oltre 75.000 visualizzazioni, consolidando la forza di una community che non si è limitata ad assistere ma ha influenzato attivamente lo sviluppo della storia.

Sul canale Twitch della streamer, quasi 35.000 spettatori unici hanno seguito in diretta l’avventura fantasy, prendendo parte alle decisioni cruciali tramite sondaggi e interazioni in tempo reale. Una narrazione guidata dall’attore e doppiatore Gianandrea Muià ha accompagnato Kurolily attraverso prove, enigmi e incontri con ospiti speciali, il tutto reso ancora più immersivo dalla scenografia naturale della Contea Gentile.

Nel corso della live, Sara si è risvegliata in una foresta misteriosa, impegnata a salvare i suoi compagni finiti in un mondo incantato. Le prove hanno incluso sfide con personaggi come il pescatore Moonryde, l’erborista Kodomo e la cartomante Ckibe, fino ad arrivare allo scontro finale con un drago, impersonato da Gianmarco “Blur” Tocco, tutti content creator molto seguiti su Twitch. La community, attraverso le proprie scelte, ha determinato il corso della vicenda fino alla vittoria della protagonista.

