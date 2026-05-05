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La nuova smart factory di TCL integra produzione e AI

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A Guangzhou 2.000 agenti AI producono un condizionatore ogni 7 secondi in totale automazione

La nuova smart factory di TCL integra produzione e AI
05 maggio 2026 | 14.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

TCL, colosso cinese dell'elettronica di consumo ha appena inaugurato a Guangzhou, in Cina, un complesso industriale di oltre 123 ettari che stravolge gli standard di efficienza attraverso un investimento superiore ai 20 milioni di dollari. La struttura si avvale di tre stabilimenti "lights-out" operanti senza sosta, dove un centro di supercalcolo coordina una rete ad alta densità di robot industriali e oltre 2.000 agenti AI. Sotto il profilo tecnico la linea di produzione degli scambiatori di calore ad alta precisione utilizza algoritmi avanzati per incrementare l'efficienza operativa del 41,7%, permettendo il completamento di un condizionatore finito ogni sette secondi per una capacità annua complessiva di 8 milioni di unità.

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Questo sviluppo tecnologico si inserisce in un quadro di espansione globale di TCL che ha visto il raggiungimento della 100 milionesima unità prodotta dal 2021, consolidando una rete di 40 stabilimenti che servono oltre 160 Paesi, con una crescita specifica del canale distributivo nel Centro e Nord Italia.

Parallelamente alla velocità produttiva il sito adotta un modello a basse emissioni di carbonio grazie a 50.000 metri quadrati di pannelli solari e un sistema di gestione energetica intelligente che punta a ridurre i rifiuti quasi a zero.

Raggiungere i 100 milioni di unità prodotte è un traguardo storico che riflette la fiducia dei clienti in tutto il mondo”, ha affermato Du Juan, CEO di TCL Industries Holdings Co., Ltd.Grazie all'intelligenza artificiale e alle tecnologie smart, proseguiamo nel percorso che ci vede impegnati nel migliorare la qualità della vita dei consumatori, contribuendo al contempo a un futuro più sostenibile attraverso soluzioni a risparmio energetico e un design eco-compatibile.

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smart factory robotica TCL TCL intelligenza artificiale produzione sostenibile robot industriali agenti AI stabilimenti "lights out"
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