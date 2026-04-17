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Laufey debutta su Fortnite Festival, si gioca col microfono

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La Stagione 14 introduce il supporto per microfoni e batterie MIDI insieme a nuovi contenuti estetici ispirati alla cantautrice islandese

Laufey debutta su Fortnite Festival, si gioca col microfono
17 aprile 2026 | 11.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ecosistema musicale di Epic Games si arricchisce con l'arrivo di Laufey, protagonista assoluta della quattordicesima stagione di Fortnite Festival. A partire dal 16 aprile, la cantautrice islandese porta le sue sonorità jazz in una dimensione digitale, offrendo agli utenti una serie di novità tecniche che puntano a elevare il livello di realismo delle performance virtuali. L’integrazione dell’artista non si limita alla semplice presenza estetica, ma coincide con un aggiornamento strutturale delle periferiche supportate dalla piattaforma.

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Tra le principali aggiunte di questo aggiornamento spicca infatti l'implementazione della funzione Voce, che consente di utilizzare microfoni esterni compatibili per cantare in tempo reale durante le sessioni di gioco su PC e console. Parallelamente, la modalità Batteria pro estende la compatibilità ai set di Rock Band 4 e alle batterie MIDI, rendendo l'esperienza ritmica sensibilmente più fedele alla controparte reale. La libertà di movimento all'interno del cerchio Jam permette ora di spostarsi fisicamente durante l'esecuzione dei brani, supportata da una nuova interfaccia di missaggio rapido ideata per agevolare la creazione di remix istantanei.

La progressione stagionale è affidata al Pass musica Barlume di braci, incluso per tutti i membri della Crew di Fortnite, che garantisce l'accesso immediato al costume di Laufey in abito bianco. Il percorso di sblocco culmina con la versione dell'era d'oro dell'artista, includendo lungo il tragitto la traccia Jam "Madwoman" e vari strumenti a tema. L'offerta si completa nel Negozio oggetti con varianti estetiche aggiuntive, tra cui il costume ragazza amorevole e il dorso decorativo Mei Mei, accompagnati dalle emote e dai brani più celebri che hanno definito il successo globale della musicista.

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Fortnite Laufey Fortnite Festival videogiochi microfono
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