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L'IA Google sbarca su Mac: Gemini sfida Siri sul suo terreno

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Google lancia l’applicazione nativa per macOS, offrendo un’integrazione profonda con il sistema operativo attraverso scorciatoie da tastiera e finestre mobili per ottimizzare il flusso di lavoro quotidiano

L'IA Google sbarca su Mac: Gemini sfida Siri sul suo terreno
17 aprile 2026 | 13.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ecosistema di Apple accoglie ufficialmente un nuovo protagonista nell'ambito dell'intelligenza artificiale generativa. Con il rilascio dell'applicazione nativa di Gemini per macOS, Google compie un passo decisivo per portare i propri modelli linguistici direttamente nel cuore della produttività desktop. Non si tratta più di una semplice estensione del browser, ma di un software ottimizzato che punta a trasformare l'interazione tra l'utente e il sistema operativo, posizionandosi come un'alternativa concreta e immediata alle soluzioni già integrate nei dispositivi della Mela.

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L'integrazione tecnica si manifesta principalmente attraverso l'introduzione di una finestra mobile e di una scorciatoia da tastiera dedicata, identificata nella combinazione dei tasti Opzione e Spazio. Questa scelta progettuale permette di richiamare l'assistente in qualsiasi momento, sovrapponendolo alle altre applicazioni aperte senza interrompere le attività in corso. La natura nativa del software garantisce una fluidità superiore rispetto alla precedente fruizione via web, consentendo una gestione più rapida delle richieste che spaziano dalla sintesi di documenti complessi alla generazione di codice o contenuti creativi, tutto all'interno di un ambiente di lavoro fluido.

Oltre alle funzionalità testuali, l'applicazione sfrutta le capacità multimodali di Gemini per analizzare i contenuti presenti sullo schermo o caricare file direttamente dal Finder. Il posizionamento di Google all'interno di macOS rappresenta una mossa strategica nel più ampio contesto della competizione tra i giganti tecnologici. La disponibilità dell'app su Mac conferma la volontà di Mountain View di rendere l'intelligenza artificiale uno strumento onnipresente e trasversale, capace di adattarsi alle abitudini professionali degli utenti indipendentemente dall'hardware utilizzato.

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