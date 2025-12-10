L’Intelligenza Artificiale per l’alta moda italiana: il caso Cieffe Milano

In collaborazione con ACER

Nel cuore del made in Italy, dove precisione e artigianalità si incontrano da sempre, Cieffe Milano rappresenta un esempio concreto di come la trasformazione digitale possa potenziare i mestieri tradizionali senza snaturarne l’essenza. L’azienda, specializzata nella realizzazione di capispalla per alcuni tra i più importanti brand di lusso internazionali, ha scelto di integrare l’intelligenza artificiale nei propri processi produttivi, con l’obiettivo di coniugare creatività, efficienza e sostenibilità.

Grazie all’utilizzo dei PC Acer TravelMate P6 14 AI Copilot+, equipaggiati con processori Intel® Core™ Ultra 7 con Intel vPro® e supportati dal sistema Microsoft Copilot, Cieffe Milano ha trasformato radicalmente la gestione delle fasi di progettazione e sviluppo prodotto. “Gestiamo continuamente input da designer, modellisti e tecnici,” spiega Luigi Marinoni, IT Manager dell’azienda. “Ogni capo ha esigenze proprie e le aspettative sono sempre più alte.”

Tecnologia e creatività: una nuova sinergia

La vera rivoluzione avviene dietro le quinte, dove hardware e software intelligenti interagiscono per rendere più fluido ogni passaggio creativo. I nuovi Acer TravelMate P6 14 AI Copilot+ sono dispositivi di fascia business progettati per unire potenza e portabilità: chassis in lega di magnesio, peso inferiore a 1,2 kg, autonomia fino a 20 ore e funzioni AI integrate che si adattano al contesto d’uso dell’utente. Il cuore pulsante è il processore Intel® Core™ Ultra 7 con Intel vPro®, con NPU (Neural Processing Unit) dedicata: un chip capace di gestire in locale i calcoli di intelligenza artificiale, riducendo la latenza e migliorando la sicurezza dei dati sensibili.

Questo consente di eseguire modelli di AI generativa, riconoscimento visivo e analisi predittiva direttamente sul dispositivo, senza ricorrere continuamente al cloud. Sul fronte software, Microsoft 365 Copilot+ introduce un nuovo livello di produttività collaborativa: elabora testi, riassume riunioni su Teams, analizza grandi dataset in Excel e produce insight personalizzati.

“Non è solo uno strumento,” sottolinea Clara Brugali, HR & Sustainability Specialist di Cieffe Milano. “È diventato parte integrante del nostro flusso creativo. Ci aiuta a far emergere le idee, a perfezionarle e a passare subito all’azione.” Il risultato è una nuova forma di sinergia tra tecnologia e artigianato: l’AI non sostituisce la sensibilità umana del designer, ma la amplifica, riducendo gli attriti nel processo e restituendo tempo prezioso alla creatività.

Collaborazione e sicurezza nell’era digitale

Nel contesto del lusso, la gestione dei dati è tanto delicata quanto la lavorazione dei tessuti. Bozzetti, campioni digitali e schede tecniche richiedono ambienti di lavoro protetti, e proprio su questo fronte la collaborazione tra Acer, Intel e Microsoft garantisce un ecosistema solido e sicuro. I PC Acer AI integrano Microsoft Pluton, una piattaforma di sicurezza hardware-based sviluppata in collaborazione con Intel, che cripta i dati a livello di chip e riduce la vulnerabilità agli attacchi informatici.

Le comunicazioni avvengono in ambienti gestiti da Microsoft Teams, dove funzionalità AI come la cancellazione intelligente del rumore (PurifiedVoice) e la centratura automatica dell’immagine (PurifiedView) migliorano la qualità delle riunioni e riducono la fatica visiva durante le sessioni di design condiviso. Ogni fase del processo creativo è monitorata e ottimizzata grazie a TravelMate Sense, l’app di Acer che consente ai membri del team di personalizzare profili energetici, monitorare le prestazioni e attivare la protezione immediata dei dati in caso di spostamenti.

In questo modo, i team di Cieffe Milano possono lavorare in mobilità, tra Milano, Como e i laboratori dei partner internazionali, senza compromettere la privacy dei clienti o la riservatezza dei progetti. Il display 16:10 WQXGA del TravelMate P6, certificato a basso consumo energetico, garantisce fedeltà cromatica e precisione visiva, elementi fondamentali per valutare texture, tonalità e dettagli di materiali di alta moda.

L’AI come motore per l’artigianato del futuro

L’introduzione dell’intelligenza artificiale nei processi manifatturieri ha permesso a Cieffe Milano di accorciare drasticamente i tempi di sviluppo e aumentare la capacità di risposta al mercato. Grazie alla combinazione di AI Copilot e della potenza di calcolo dei processori Intel Core Ultra, attività amministrative e di design, come la gestione degli ordini, il controllo qualità o la pianificazione della produzione, vengono oggi automatizzate e rese più dinamiche.

“Abbiamo potuto affrontare collezioni più ambiziose perché ci muoviamo molto più velocemente,” conferma Clara Brugali. “Ciò che prima richiedeva una settimana, ora si realizza in pochi giorni.” Ma la trasformazione va oltre l’efficienza: l’AI diventa un motore culturale che cambia il modo di concepire il lavoro artigianale. Cieffe Milano sta già sperimentando prototipi predittivi, in grado di suggerire micro-variazioni di modello in base ai dati storici di fitting, e strumenti di design assistito, che combinano l’esperienza dei sarti con le simulazioni tridimensionali. Il tutto avviene in un contesto di sostenibilità digitale, in linea con le linee guida europee sul risparmio energetico: dispositivi a basso consumo, riduzione dell’impronta ambientale dei processi e maggiore durata dei cicli produttivi. Per chiunque volesse approfondire è possibile vedere l’intervista originale cliccando su questo link e scaricare il contenuto originale cliccando qui.

Un ecosistema di innovazione condivisa

L’esperienza di Cieffe Milano dimostra che l’innovazione tecnologica non è un processo isolato. La sinergia tra Acer, Intel e Microsoft crea un ecosistema che unisce hardware performante, software intelligente e sicurezza integrata, rendendo la manifattura del lusso più resiliente, competitiva e sostenibile. Nel nuovo paradigma del “lusso digitale”, l’intelligenza artificiale non sostituisce la maestria artigiana: la potenzia, traducendo l’esperienza e la sensibilità del made in Italy in un linguaggio di efficienza e visione globale.