circle x black
Cerca nel sito
 

Logistica predittiva e record di velocità: l'evoluzione di Amazon nel 2025

sponsor

Con oltre 230 milioni di prodotti consegnati in 24 ore in Italia, l'ecosistema logistico stabilisce un nuovo standard. Al centro della strategia, l'intelligenza artificiale SCOT e la regionalizzazione dei magazzini

Logistica predittiva e record di velocità: l'evoluzione di Amazon nel 2025
17 febbraio 2026 | 09.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il settore dell'e-commerce in Italia chiude il 2025 segnando una trasformazione strutturale nei tempi di distribuzione. I dati ufficiali rivelano che oltre 230 milioni di articoli sono stati recapitati ai clienti Prime in giornata o entro 24 ore. Questo traguardo non è solo un dato di volume, ma il risultato di una complessa integrazione tra intelligenza artificiale, robotica avanzata e una rete logistica capillarmente distribuita sul territorio nazionale.

L'architettura tecnologica: il sistema SCOT

Il motore invisibile dietro questa accelerazione è noto come SCOT (Supply Chain Optimization Technology). Si tratta di un'architettura composta da molteplici sistemi di intelligenza artificiale che operano in sinergia per trasformare enormi volumi di dati in intelligenza predittiva. Il sistema SCOT opera come un vero e proprio "direttore d'orchestra" digitale, capace di analizzare minuziosamente le tendenze locali e stagionali per prevedere con precisione la domanda e determinare gli approvvigionamenti necessari, provvedendo poi a regionalizzare strategicamente lo stoccaggio attraverso il posizionamento fisico della corretta selezione di articoli nei magazzini più prossimi ai centri urbani finali e coordinando infine ogni singola operazione nei centri logistici per ottimizzare i flussi e minimizzare i tempi di elaborazione.

Abitudini di consumo: dai beni di necessità al "Daily Delivery"

La consegna in giornata è passata da essere un servizio premium a un'abitudine consolidata per i beni di prima necessità. Nel 2025, i clienti italiani hanno effettuato quasi 3 milioni di ordini "Same-Day", prediligendo categorie come alimentari, cura della persona e prodotti per la casa.

Interessante è la mappatura delle vendite per città, che evidenzia esigenze locali specifiche: a Milano e Roma dominano le capsule di caffè e i collari antiparassitari, mentre città come Piacenza e Vicenza mostrano un interesse crescente per componenti tecnologici come i filamenti per stampanti 3D o resine specializzate.

Sostenibilità e impatto economico

L'efficienza operativa si traduce in un risparmio tangibile per l'utente finale. Si stima che nel 2025 i clienti Prime in Italia abbiano risparmiato mediamente oltre 135 euro grazie alle spedizioni gratuite, una cifra che triplica il valore dell'abbonamento annuale.

Sul fronte ambientale, la riduzione dei chilometri percorsi è supportata dalla decarbonizzazione della flotta. L’impiego di van elettrici, cargo scooter e cargo bike è parte integrante dell'obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040. Parallelamente, la sicurezza sul lavoro rimane un pilastro centrale, con investimenti che nel solo 2024 hanno toccato i 15 milioni di euro per l'ammodernamento delle attrezzature e dei protocolli di protezione.

"Continuiamo a servire i clienti italiani con spedizioni veloci e un'ampia selezione di prodotti, inclusi quelli resi disponibili da oltre 20 mila piccole e medie imprese", ha dichiarato Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia, sottolineando come la velocità di consegna sia ormai il driver principale per la competitività del commercio digitale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
amazon amazon prime consegne in giornata amazon Daily Delivery
Vedi anche
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza