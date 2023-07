L'Xbox Series S di Barbie non è in vendita, purtroppo

Xbox ha annunciato una serie di attività a tema Barbie in vista del film al cinema dedicato alla bambola Mattel, che sarà nelle sale a luglio. Durante il film si può vedere Barbie a bordo dell'iconica Chevrolet Corvette EV del 1956, che si distingue per le sfumature rosa tipiche della bambola, mentre Ken viaggia su un GMC Hummer EV Pickup del 2022. I giocatori di Forza Horizon 5 possono unirsi a loro nel gioco, scegliendo tra queste stelle delle quattro ruote. Scaricandole dal Message Center del gioco, infatti, appariranno nel garage, pronte per essere selezionate. È stata realizzata anche una selezione di bambole Barbie equipaggiate con look Xbox Gear, e inoltre sono stati realizzati dei controller wireless con frontali intercambiabili per un look à la Barbie sempre diverso. È stata anche realizzata una Xbox Series S rosa incastonata nella ricostruzione della Barbie DreamHouse. A partire dal 10 luglio sarà possibile vincere queste console, sull’account Twitter di Xbox e Microsoft Rewards: un pezzo unico che di certo non passerebbe inosservato accanto alla TV.