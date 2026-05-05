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Marvel Tokon, combattono anche Hulk e Black Panther

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Sony e Arc System Works hanno confermato l'arrivo di Hulk e Shuri nel roster del nuovo picchiaduro tag-team. L'annuncio introduce la squadra Fighting Avengers

Marvel Tokon, combattono anche Hulk e Black Panther
05 maggio 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sony Interactive Entertainment e lo studio Arc System Works hanno svelato nuovi dettagli su MARVEL Tokon: Fighting Souls, il picchiaduro tag-team quattro-contro-quattro atteso per la prossima estate. L'aggiornamento del roster vede l'ingresso di Hulk e Black Panther, che si uniscono ai già noti Captain America e Iron Man per formare la squadra denominata Fighting Avengers. In questa nuova iterazione dell'universo Marvel, i giocatori potranno scontrarsi nello scenario inedito di Wakanda, nazione africana all'avanguardia tecnologica guidata dalla giovane Shuri, che ha recentemente ereditato il titolo della Pantera Nera per difendere il proprio popolo e affrontare la modalità Episode del titolo.

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Le versioni dei personaggi proposte dallo sviluppatore giapponese presentano peculiarità narrative e meccaniche di gioco distintive. Hulk viene introdotto come un esule nella Terra Selvaggia, allontanato dai propri compagni a causa della sua instabilità e ora equipaggiato con armature rudimentali ricavate da ossa di dinosauro. In termini di gameplay, il colosso di gamma sfrutta una barra della rabbia che, una volta saturata, ne potenzia drasticamente forza e velocità per sferrare colpi critici. Shuri, al contrario, bilancia il suo ruolo di scienziata con quello di sovrana guerriera, utilizzando in battaglia la Lancia di Bashenga. Il suo stile di combattimento punta sulla mobilità multidirezionale garantita dalla tecnica Benedizione di Bast, che permette di concatenare combo rapide e mixup imprevedibili.

La trama di MARVEL Tokon ruota attorno alla figura di Champion, un Antico dell'Universo ossessionato dal combattimento corpo a corpo che viaggia tra le galassie minacciando la distruzione dei pianeti che non offrono degni avversari. La Terra è diventata il suo prossimo obiettivo, portando all'istituzione del torneo Sfida del Campione dove i quartetti di eroi dovranno guadagnarsi il diritto di affrontare il conquistatore cosmico. Il titolo, che ha già ricevuto feedback positivi durante l'ultima edizione dell'EVO Japan, sarà nuovamente testato dal pubblico durante il Combo Breaker 2026 e l'Hong Kong Comic Con con una build che includerà tredici personaggi giocabili. Il lancio ufficiale di MARVEL Tokon: Fighting Souls è fissato per il prossimo 6 agosto su PlayStation 5 e PC.

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Marvel Tokon PS5 PC videogiochi
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