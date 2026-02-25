Massimiliano Panero è il nuovo Presidente di Sogesid

Il Consiglio di Amministrazione di Sogesid S.p.A., società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ufficializzato la nomina di Massimiliano Panero come nuovo Presidente. La decisione, ratificata con il parere favorevole del Collegio Sindacale, segna l'avvicendamento con Roberto Mantovanelli al termine del suo mandato. Questa scelta si colloca in un quadro di consolidamento per la società, che opera come braccio tecnico e operativo dello Stato al fianco delle amministrazioni centrali e locali, gestendo progetti complessi di architettura e ingegneria finalizzati alla tutela del patrimonio ambientale nazionale.

Un percorso fondato sulla continuità strategica

Panero, che ha precedentemente ricoperto la carica di Vicepresidente, ha partecipato attivamente alla definizione dell'attuale identità societaria, contribuendo a rafforzare il ruolo di Sogesid come partner tecnico fondamentale per il risanamento ambientale. Il passaggio al vertice garantisce la stabilità necessaria per proseguire nell'attuazione dei piani di crescita e nel supporto alle politiche di investimento pubblico. La Società punta ora a valorizzare ulteriormente il proprio organico di tecnici specializzati, architetti e ingegneri, essenziale per affrontare le sfide legate all'attuazione degli interventi ambientali e alla modernizzazione delle infrastrutture ecologiche del Paese.

Le dichiarazioni del nuovo Presidente

Subito dopo la nomina, Massimiliano Panero ha delineato gli obiettivi del suo mandato, sottolineando il valore della competenza professionale interna alla struttura: "Assumo questo incarico con senso di responsabilità e profondo orgoglio, grato per la fiducia accordatami dall’intero Consiglio e consapevole del ruolo strategico che Sogesid svolge al servizio delle istituzioni e dei territori. Intendo proseguire nel solco della continuità, valorizzando il patrimonio di competenze tecniche e professionali che rappresenta la nostra principale forza. In una fase cruciale per le politiche ambientali e per l’attuazione degli investimenti pubblici, lavoreremo per rafforzare ulteriormente l’efficacia operativa della Società, consolidarne l’identità pubblica e sostenere con determinazione le amministrazioni centrali e locali nei percorsi di transizione ecologica e risanamento ambientale".