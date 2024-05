Mercato globale degli smartphone in ripresa, Samsung supera Apple nel primo trimestre

La crescita del mercato è stata attribuita principalmente a prestazioni robuste in Europa, Medio Oriente e Africa, nei Caraibi e in America Latina

Nel primo trimestre dell'anno il mercato globale degli smartphone ha mostrato segni di ripresa, con un incremento delle spedizioni del 6% su base annua, raggiungendo un totale di 296,9 milioni di unità. Samsung ha conquistato la vetta del mercato, superando Apple, secondo i dati rilasciati da Counterpoint Research. Samsung ha acquisito il 20% della quota di mercato delle spedizioni, rispetto al 17% del trimestre precedente, mentre Apple ha visto la sua quota scendere al 17%, con un calo delle spedizioni del 13% su base annua. La crescita del mercato è stata attribuita principalmente a prestazioni robuste in Europa, Medio Oriente e Africa, nei Caraibi e in America Latina. Prachir Singh, analista senior di Counterpoint, ha sottolineato che la regione Mea è stata la più dinamica, grazie alle forti spedizioni di marchi come Tecno, Xiaomi e Honor. Ha inoltre osservato che le spedizioni in Cina sono state favorite dalle solide vendite durante il Capodanno Lunare e dal ritorno di Huawei nel mercato.

Singh ha spiegato che l'Europa, in particolare quella centrale e orientale, ha registrato la crescita più significativa rispetto a un difficile primo trimestre del 2023, mentre i mercati del Nord America e del Giappone hanno mostrato un declino. Nonostante la flessione delle spedizioni, Apple ha guidato il mercato degli smartphone in termini di ricavi, detenendo una quota del 43%, anche se i suoi ricavi sono diminuiti dell'11% rispetto all'anno precedente. D'altra parte, i ricavi di Samsung nel settore degli smartphone sono cresciuti del 2%. Il successo di Samsung è stato trainato da una solida performance della serie Galaxy S24 e della serie Galaxy-A. Nel frattempo, secondo quanto riportato dall'agenzia di analisi IDC, le spedizioni di smartphone nel primo trimestre sono aumentate del 7,8% raggiungendo 289,4 milioni di unità, segnando il terzo trimestre consecutivo di crescita consecutivo.