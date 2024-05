Annunciato anche quest'anno l'Xbox Games Showcase e il successivo Direct, gli eventi organizzati da Microsoft Xbox per presentare le ultime novità legate ai videogiochi e alle tecnologie in arrivo sulle sue piattaforme. Durante la kermesse, prevista per il 9 giugno, Xbox presenterà nuovi titoli in sviluppo e aggiornamenti su giochi attesi.

Secondo le indiscrezioni del giornalista di The Verge, Tom Warren saranno presentate sequenze in-engine di Flight Simulator 2024 e di Indiana Jones e l'Antico Cerchio. Sempre secondo il giornalista, il Direct che seguirà lo showcase avrà come oggetto il nuovo capitolo della saga Call of Duty, Call of Duty Black Ops 5. Ma certo questa è solo la punta di un iceberg di cui si conosce molto poco.

Lo Showcase di quest'anno sarà soprattutto il primo con i titoli di studi oggetto di recente acquisizione come Activision, Blizzard, Bethesda, oltre naturalmente ai titoli Xbox Game Studios e ai giochi third parties.

L'appuntamento del 9 giugno potrà essere seguito in diretta attraverso una varietà di canali e in oltre 30 lingue, tra cui il linguaggio dei segni americano e le descrizioni audio in inglese.

I canali di streaming dove si potrà assistere all'evento includono: YouTube.com/Xbox, Twitch.tv/Xbox, Twitch.tv/XboxASL, Facebook.com/Xbox