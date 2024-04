Microsoft lancia un polo di intelligenza artificiale a Londra

Microsoft ha annunciato la creazione di un hub dedicato all'IA a Londra, che si pone come fulcro di un investimento a lungo termine mirato allo sviluppo di prodotti consumer e alla promozione della ricerca nel Regno Unito. Mustafa Suleyman, EVP e CEO di Microsoft AI, ha delineato l'ambizione dell'azienda affermando che l'hub londinese sarà funzionale per progetti all'avanguardia. Inoltre, l'hub si dedicherà allo sviluppo di strumenti per modelli fondamentali e collaborerà con altri team di intelligenza artificiale di Microsoft e partner come OpenAI, indicando un approccio collaborativo alla ricerca e allo sviluppo nell'IA.

La guida dell'hub sarà affidata a Jordan Hoffmann, descritto da Suleyman come un pioniere dell'IA. Hoffmann ha maturato esperienze professionali presso Inflection AI e DeepMind, con sede a Londra, dimostrando un profondo impegno e una notevole competenza nel campo dell'intelligenza artificiale. Suleyman, nato e cresciuto a Londra e co-fondatore sia di Inflection AI che di DeepMind prima di unirsi al colosso tecnologico lo scorso mese come capo del neonato gruppo consumer di Microsoft AI, ha sottolineato l'intenzione dell'azienda di pubblicare offerte di lavoro per l'hub nelle prossime settimane e mesi. "Sono profondamente consapevole dell'eccezionale bacino di talenti e dell'ecosistema IA nel Regno Unito e sono entusiasta di assumere questo impegno nel Regno Unito a nome di Microsoft AI," ha dichiarato l'esecutivo.

Suleyman ha anche messo in luce le precedenti attività di Microsoft nel campo dell'IA nel Regno Unito, inclusi un investimento di £2,5 miliardi annunciato nel novembre 2023 per espandere la propria infrastruttura di data center IA, nonché il laboratorio di Microsoft Research Cambridge, che si occupa di ricerca su IA, cloud e produttività. L'annuncio arriva in un momento particolarmente propizio, dato che all'inizio di questo mese il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno firmato un Memorandum d'Intesa per stabilire una partnership volto a migliorare lo sviluppo sicuro e l'uso dell'IA.