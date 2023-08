Moto G14, il nuovo budget phone di Motorola costa 150 euro

Motorola ha annunciato l’arrivo sul mercato dell'ultimo membro della famiglia di smartphone Moto G. Moto G14 è dotato di display Full HD+, altoparlanti stereo e tecnologie Dolby Atmos e Spatial Sound by Moto. Gli utenti potranno inoltre scattare foto con il sistema di fotocamere da 50MP e godere della finitura in pelle vegana in due colori disponibili per questo dispositivo di fascia media. Il display da 6,5" offre un rapporto di aspetto di 20:9, che permette all'utente un minore scorrimento e una maggiore visibilità. Il sistema della fotocamera principale è dotato di tecnologia Quad Pixel per una sensibilità quattro volte migliore in condizioni di scarsa luminosità, che si traduce in immagini più nitide e brillanti. Moto G14 è dotato anche di una fotocamera Macro Vision che consente agli utenti di avvicinarsi al soggetto in modo da vedere alcuni dettagli che non si notano con l'obiettivo standard. Inoltre, la fotocamera frontale da 8MP garantisce selfie già pronti per essere postati, grazie alla modalità Face Beauty che migliora le foto in modo automatico. Moto G14 è dotato di un processore octa-core che si affianca a 4 GB di RAM, spazio di archiviazione integrato fino a 128 GB e memoria UFS2.2 con velocità di lettura e scrittura elevate. Il dispositivo è dotato di una batteria da 5000 mAh, per cui non è necessario preoccuparsi dell'alimentazione. Moto G14 è anche compatibile con la ricarica TurboPower. Il dispositivo sarà disponibile in Italia a partire da giovedì 24 agosto al prezzo di 149,90 euro, nelle colorazioni Pale Lilac, Butter Cream, Steel Gray e Sky Blue presso gli ecommerce e nelle colorazioni Steel Gray e Sky Blue presso i punti vendita fisici e il flagship store di Spazio Lenovo a Milano.