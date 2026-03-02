circle x black
Cerca nel sito
 

Motorola al MWC 2026: pieghevoli 'd’oro' e un nuovo sensore

sponsor

L’azienda rinnova l’offerta con l’edge 70 fusion, auricolari Sound by Bose e una collezione celebrativa per i Mondiali FIFA

Motorola al MWC 2026: pieghevoli 'd’oro' e un nuovo sensore
02 marzo 2026 | 10.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il protagonista hardware del Mobile World Congross, per Motorola, è il nuovo edge 70 fusion, che si distingue per essere il primo smartphone a integrare il sensore fotografico Sony LYTIA 710 da 50MP con stabilizzazione ottica. Il dispositivo monta un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento a 144Hz e una luminosità di picco che raggiunge i 5200 nit. Sotto la scocca si trova la piattaforma Snapdragon 7s Gen 3, supportata da batterie con capacità fino a 7000 mAh e ricarica rapida TurboPower da 68W.

edge 70 fusion part of the fifa world cup 2026 collection silhouette backside silhouette pdp hero

In qualità di partner ufficiale della FIFA World Cup 2026, Motorola ha presentato una collezione dedicata che include il nuovo motorola razr fold e una versione speciale dell’edge 70 fusion. Entrambi i modelli sono caratterizzati da accenti placcati in oro 24 carati e finiture che richiamano la texture dei palloni da calcio. Il razr fold, in particolare, introduce un display interno pieghevole da 8,1 pollici e un pannello esterno da 6,6 pollici, posizionandosi come un prodotto di fascia ultra-premium con un prezzo di pre-ordine fissato a 2399 euro, che include un biglietto per una partita del mondiale. La collaborazione si estende al software con il gioco arcade FIFA Heroes, ottimizzato per sfruttare l'ampio schermo del pieghevole.

razr fold blackenedblue dyn backside left 1

L’espansione dell’ecosistema passa anche per il settore audio con i nuovi moto buds 2 plus e moto buds 2. I primi sono stati sviluppati con tecnologia Sound by Bose e driver Knowles per garantire una fedeltà sonora elevata, supportata dalla cancellazione attiva del rumore dinamica e dall’audio spaziale. I moto buds 2 puntano invece sull’autonomia, offrendo fino a 48 ore di utilizzo totale. Entrambi i modelli integrano funzionalità basate su moto ai, come la sintesi delle notifiche o la traduzione in tempo reale, attivabili direttamente dagli auricolari su dispositivi compatibili.

Sul fronte della sicurezza e delle soluzioni aziendali, Motorola ha annunciato una partnership a lungo termine con la GrapheneOS Foundation per sviluppare dispositivi con standard di protezione avanzati e compatibilità con il loro sistema operativo rinforzato. Contestualmente, è stata introdotta la piattaforma Moto Analytics per la gestione delle flotte aziendali e un aggiornamento per Moto Secure denominato Private Image Data. Quest'ultima funzione permette di eliminare automaticamente i metadati sensibili dalle fotografie, come la posizione geografica, agendo direttamente in background per tutelare la privacy dell'utente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Motorola Barcellona smartphone edge fold Mobile World Congress
Vedi anche
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza