Motorola al MWC 2026: pieghevoli 'd’oro' e un nuovo sensore

Il protagonista hardware del Mobile World Congross, per Motorola, è il nuovo edge 70 fusion, che si distingue per essere il primo smartphone a integrare il sensore fotografico Sony LYTIA 710 da 50MP con stabilizzazione ottica. Il dispositivo monta un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento a 144Hz e una luminosità di picco che raggiunge i 5200 nit. Sotto la scocca si trova la piattaforma Snapdragon 7s Gen 3, supportata da batterie con capacità fino a 7000 mAh e ricarica rapida TurboPower da 68W.

In qualità di partner ufficiale della FIFA World Cup 2026, Motorola ha presentato una collezione dedicata che include il nuovo motorola razr fold e una versione speciale dell’edge 70 fusion. Entrambi i modelli sono caratterizzati da accenti placcati in oro 24 carati e finiture che richiamano la texture dei palloni da calcio. Il razr fold, in particolare, introduce un display interno pieghevole da 8,1 pollici e un pannello esterno da 6,6 pollici, posizionandosi come un prodotto di fascia ultra-premium con un prezzo di pre-ordine fissato a 2399 euro, che include un biglietto per una partita del mondiale. La collaborazione si estende al software con il gioco arcade FIFA Heroes, ottimizzato per sfruttare l'ampio schermo del pieghevole.

L’espansione dell’ecosistema passa anche per il settore audio con i nuovi moto buds 2 plus e moto buds 2. I primi sono stati sviluppati con tecnologia Sound by Bose e driver Knowles per garantire una fedeltà sonora elevata, supportata dalla cancellazione attiva del rumore dinamica e dall’audio spaziale. I moto buds 2 puntano invece sull’autonomia, offrendo fino a 48 ore di utilizzo totale. Entrambi i modelli integrano funzionalità basate su moto ai, come la sintesi delle notifiche o la traduzione in tempo reale, attivabili direttamente dagli auricolari su dispositivi compatibili.

Sul fronte della sicurezza e delle soluzioni aziendali, Motorola ha annunciato una partnership a lungo termine con la GrapheneOS Foundation per sviluppare dispositivi con standard di protezione avanzati e compatibilità con il loro sistema operativo rinforzato. Contestualmente, è stata introdotta la piattaforma Moto Analytics per la gestione delle flotte aziendali e un aggiornamento per Moto Secure denominato Private Image Data. Quest'ultima funzione permette di eliminare automaticamente i metadati sensibili dalle fotografie, come la posizione geografica, agendo direttamente in background per tutelare la privacy dell'utente.