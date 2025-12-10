circle x black
Nexal, la spinta all'innovazione nel digital marketing

L'azienda, fondata dagli under 30 Parrini e Resta, riceve l'Oscar dell'Innovazione per aver portato cultura aziendale e strutturazione dei processi nell'ambito delle medie imprese

10 dicembre 2025 | 10.00
Redazione Adnkronos
L'innovazione si configura non solo come una necessità operativa, ma come un pilastro strategico e culturale. Questo approccio è stato riconosciuto dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) che, durante la cerimonia degli Oscar dell'Innovazione, ha conferito un premio a Nexal, l'azienda fondata da Parrini e Resta. La realtà premiata ha dimostrato una traiettoria di crescita significativa: fondata da due persone sette anni fa, oggi conta un team di oltre dieci professionisti, tutti under 30. Il successo e il riconoscimento sono stati attribuiti a una definizione di innovazione che trascende la mera adozione di nuove tecnologie, focalizzandosi sulla cultura e sulla visione. I fondatori hanno spiegato che, sebbene l'innovazione sia "di default" in un settore come il digital marketing, per loro è divenuta un tratto distintivo.

La strategia si è concentrata sul portare "una cultura e una visione all’interno delle medie imprese" in un settore spesso dominato da liberi professionisti o grandissime corporate. Questo si è tradotto nell'impegno a strutturare processi e dati analizzabili, non solo per il miglioramento interno, ma per creare procedure replicabili in modo efficace e scalabile.

Il premio ricevuto dall'ANGI viene visto dai fondatori come una conferma del percorso intrapreso. "Siamo felicissimi e fieri di aver ricevuto questo premio alla cerimonia degli Oscar dell'Innovazione promossi dall'Angi - Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che conferma quello che già pensavamo della nostra azienda," hanno dichiarato Parrini e Resta. La crescita aziendale è supportata da dati concreti, come il fatturato in crescita annuale e l'elevata fidelizzazione dei clienti, con alcuni rapporti che durano da sette anni. Un ulteriore indicatore di stabilità e di successo nel creare un ambiente di lavoro positivo è la retention del team: "Nel team non abbiamo mai visto andar via nessuno, e questo ci rende ancora più contenti. Ricevere un premio come questo per le nostre innovazioni è per noi un orgoglio, ma soprattutto la testimonianza di due ragazzi che, sette anni fa, si sono messi in gioco senza alcuna esperienza e oggi sono riusciti a creare qualcosa."

