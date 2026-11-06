Nintendo frena sui rincari di Switch 2: il prezzo resta bloccato

Il presidente Furukawa rassicura sulle scorte di memoria e smentisce ulteriori ritocchi al listino, mentre la concorrenza di Sony e Microsoft continua a cedere alle pressioni sui semiconduttori

Il costo di Nintendo Switch 2 rimarrà invariato nel prossimo futuro. Nel corso dell'ultima conferenza con gli investitori, il presidente della casa di Kyoto, Shuntaro Furukawa, ha escluso nuovi interventi al rialzo sul listino dell'hardware, stabilizzato a una quota base di 499 euro dopo l'aumento di 30 euro introdotto nei mesi scorsi. La presa di posizione giunge in concomitanza con la pubblicazione dei dati trimestrali, che hanno evidenziato una contrazione delle vendite della console pari al 37,4% su base annua, segnalando una fase di fisiologica cautela da parte del mercato.

Sul fronte industriale, la disponibilità di componenti critici continua a rappresentare la principale incognita per l'intero settore dell'elettronica di consumo. La vertiginosa domanda di memorie destinata ai server e alle infrastrutture per l'intelligenza artificiale ha spinto diversi fornitori a riorganizzare la produzione, inclusa un'azienda partner di Kyoto che ha recentemente annunciato lo stop alle forniture di memorie ROM per concentrarsi sul segmento dei data center. Ciononostante, i vertici dell'azienda giapponese hanno ribadito che la situazione sul fronte dell'approvvigionamento dei moduli RAM rimane sotto controllo, garantendo volumi sufficienti per sostenere i ritmi distributivi previsti.

La linea difensiva adottata da Nintendo segna un netto distacco rispetto alle manovre attuate dai competitor diretti. Nell'ultimo periodo, le tensioni sulle catene di fornitura hanno spinto Microsoft a ritoccare più volte verso l'alto i prezzi dell'ecosistema Xbox, portando persino il modello d'ingresso Series S da 299 a 559 euro, mentre Sony ha spinto la soglia minima d'accesso a PlayStation 5 fino a 649 euro. La scelta di congelare il prezzo di Switch 2 riflette la volontà di preservare l'attrattiva commerciale della piattaforma, evitando di gravare ulteriormente sul pubblico in un momento di flessione dei volumi di vendita.