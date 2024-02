Nokia annuncia un flip phone firmato Barbie

HMD Global, l'azienda che produce telefoni sotto il marchio Nokia, ha annunciato una nuova linea di device che coinvolge uno dei marchi più iconici al mondo: Barbie. In collaborazione con Mattel, HMD ha rivelato l'imminente uscita di un flip phone brandizzato Barbie previsto per luglio. Questo dispositivo rappresenta solo una delle novità previste per questa estate, che includerà anche un nuovo telefono cellulare retrò con marchio Nokia e uno smartphone brandizzato HMD. In aggiunta, l'azienda ha svelato i primi piani per una nuova piattaforma di sviluppo denominata "HMD Fusion". Sebbene i dettagli sul prezzo, le specifiche tecniche o le caratteristiche del telefono Barbie non siano stati ancora divulgati, si prevede che sarà un telefono a conchiglia tradizionale piuttosto che uno smartphone.

Adam Ferguson, Capo globale del marketing di HMD, ha confermato che si tratterà di un dispositivo completamente nuovo. "Barbie non è il tipo di marchio per cui si sceglie una soluzione già pronta," ha affermato. La collaborazione con Mattel estende i piani annunciati per la prima volta a settembre, quando l'azienda finlandese, ora denominata "Human Mobile Devices" anziché semplicemente "HMD", ha dichiarato di volersi distaccare dalla produzione esclusiva di prodotti con marchio Nokia per vendere dispositivi sotto il proprio nome e in collaborazione con "nuovi partner entusiasmanti". Mattel rappresenta il primo di questi partner, ma Ferguson ha assicurato che non sarà l'ultimo, pur non rivelando ulteriori dettagli sulle future collaborazioni.

Per quanto riguarda il telefono con marchio proprio, l'azienda non è ancora pronta a discutere i dettagli specifici, ma si sa che anche questo sarà lanciato durante l'estate. Ciò non significa che HMD abbandonerà completamente il marchio Nokia. Ha infatti annunciato piani per "riportare in auge un telefono iconico", in linea con le precedenti rivitalizzazioni di dispositivi retrò come il Nokia 3310 e il Nokia 8110. Oltre agli annunci legati al branding, HMD ha presentato alcune iniziative più focalizzate sui prodotti. Tra queste spicca HMD Fusion, un nuovo dispositivo in stile smartphone che HMD propone come piattaforma fai-da-te per gli appassionati di tecnologia.

L'ambizione di HMD è di fornire un dispositivo che gli utenti finali o anche le aziende possano personalizzare secondo le proprie esigenze grazie a parti intercambiabili. "HMD Fusion rappresenta un salto qualitativo nel mondo della personalizzazione tecnologica, offrendo a professionisti e appassionati la possibilità di creare soluzioni su misura per esigenze specifiche," ha dichiarato Ferguson, illustrando esempi di applicazioni pratiche in vari settori, dalla medicina all'intrattenimento.