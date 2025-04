Nuovi esperimenti a bordo della stazione spaziale cinese con la missione Shenzhou-20

La China Manned Space Agency (CMSA) ha annunciato nuovi esperimenti di scienze della vita che saranno condotti a bordo della stazione spaziale cinese durante la missione con equipaggio Shenzhou-20. Le ricerche coinvolgeranno pesci zebra, planarie e batteri del genere Streptomyces.

In particolare, la missione Shenzhou-20 segna la prima indagine cinese basata nello spazio sulla rigenerazione delle planarie, un nuovo organismo introdotto nella stazione spaziale cinese noto per la sua straordinaria capacità di rigenerare organi, ha dichiarato il portavoce della CMSA Lin Xiqiang durante una conferenza stampa sulla missione con equipaggio Shenzhou-20.

"Questo progetto migliorerà la nostra comprensione dei meccanismi fondamentali della rigenerazione a livello individuale e potrebbe fornire spunti per affrontare problemi di salute umana correlati a lesioni indotte dallo spazio", ha affermato Lin.

Ricordando il successo di precedenti esperimenti con pesci zebra e moscerini della frutta nello spazio, Lin ha affermato che la missione Shenzhou-20 proseguirà ulteriormente la sperimentazione basata sull'ecosistema di co-coltivazione pesce zebra-ceratofillo stabilito durante la missione Shenzhou-18.

"Il nuovo esperimento sui pesci zebra si concentrerà sull'omeostasi proteica nei vertebrati superiori in microgravità e cercherà di chiarire come l'omeostasi proteica regola la diminuzione della massa ossea e la disfunzione cardiovascolare causate dalla microgravità, ha spiegato Lin. "Per quanto riguarda gli Streptomyces, che possono svolgere un ruolo cruciale nella salute del suolo e nella resilienza delle piante, l'esperimento correlato studierà i modelli di espressione di sostanze attive microbiche ed enzimi in ambienti spaziali per gettare le basi per lo sviluppo di tecnologie e prodotti microbici che utilizzano le risorse spaziali."

Inoltre, l'equipaggio di Shenzhou-20 condurrà altri 59 esperimenti che spaziano tra le scienze della vita spaziali, la fisica della microgravità e le nuove tecnologie spaziali.

Si prevede che saranno compiuti progressi in settori come la coltivazione di chip per organoidi cerebrali vascolarizzati, la dinamica fuori equilibrio della materia soffice e la preparazione basata nello spazio di materiali superconduttori ad alta temperatura.

La stazione spaziale cinese ha ora ospitato oltre 200 progetti scientifici, con quasi 2 tonnellate di materiali scientifici e attrezzature applicative inviate in orbita e quasi 100 campioni sperimentali restituiti sulla Terra.

"Attualmente, stiamo conducendo esperimenti di scienze spaziali secondo i piani, con tutti i progetti che procedono senza intoppi", ha affermato Lin. "I risultati scientifici saranno pubblicati regolarmente, in seguito al primo rapporto sui progressi scientifici e applicativi della stazione spaziale cinese."

Il veicolo spaziale con equipaggio Shenzhou-20 dovrebbe essere lanciato giovedì dal Jiuquan Satellite Launch Center nella Cina nordoccidentale.

Immaine creata con il supporto di Chatgpt