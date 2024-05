Nuovo iPad Air, arriva la versione 13 pollici e il chip M2

Apple ha annunciato i nuovi iPad Air 11 pollici e iPad Air 13 pollici, dotati del chip M2, che saranno disponibili nei negozi a partire dal 15 maggio. I nuovi modelli di iPad Air sono quindi disponibili per la prima volta in due diverse misure, e in quattro colori: blu, viola, galassia e grigio siderale. Il modello da 11 pollici è ideale per chi cerca un dispositivo facilmente trasportabile, mentre il nuovo formato da 13 pollici offre il 30% in più di spazio sullo schermo, rendendolo particolarmente adatto per lavori che richiedono una maggiore area visiva come l'annotazione di idee in app come Freeform o l'uso di più applicazioni contemporaneamente con la funzione Split View di iPadOS.

Entrambi i modelli hanno lo stesso display Liquid Retina con rivestimento antiriflesso della generazione precedente, tecnologia True Tone per un bianco più naturale, luminosità elevata e una vasta gamma cromatica P3. iPad Air ora guadagna una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo posizionata sul lato lungo, ideale per le videochiamate. La funzione Inquadratura automatica, sfruttando il machine learning, mantiene il soggetto al centro del campo visivo. La fotocamera posteriore da 12MP supporta la registrazione video 4K e slow-motion a 240 fps. Inoltre, gli altoparlanti stereo offrono un audio spaziale, con il modello da 13" che ha il doppio dei bassi.

Il chip M2, con una CPU 8-core e una GPU 10-core, è il 50% più veloce rispetto al suo predecessore con chip M1 e tre volte più performante rispetto al modello con chip A14 Bionic. Questo chip migliora notevolmente le capacità di intelligenza artificiale dell'iPad, con un Neural Engine 16-core più veloce del 40% rispetto al M1. Il nuovo iPad Air supporta Wi-Fi 6E e 5G, permettendo connessioni ultrarapide sia a casa che in mobilità. È inoltre compatibile con l'eSIM, che facilita l'uso di più piani dati sullo stesso dispositivo. Per quanto riguarda gli accessori, l'Apple Pencil Pro (149 euro) introduce nuove interazioni come la pressione sul fusto per cambiare strumenti o colori, e un sensore aptico che fornisce feedback immediato. iPad Air è compatibile con la Magic Trackpad ma non la nuova versione in alluminio, che rimane un'esclusiva dei modelli Pro. Il prezzo di partenza per l'iPad Air 11" è di 719 euro, mentre il modello da 13" inizia da 969 euro.