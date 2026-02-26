Oltre il classico: Thibaud Damour e la rivoluzione della realtà quantistica

In questa intervista esclusiva, la comunicatrice scientifica Paola Catapano dialoga con il professor Thibaud Damour, fisico teorico di fama mondiale ed esperto di onde gravitazionali e buchi neri. L'incontro rappresenta un'anteprima dei i grandi temi che verranno trattati alla WTC World Tech Conference, in programma dal 24 al 28 giugno 2026 presso l'Allianz MiCo di Milano. Il Professor Damour, insignito di prestigiosi riconoscimenti come la Medaglia Einstein e il Premio Balzan, guida lo spettatore attraverso i concetti fondamentali della meccanica quantistica, spiegando come questa offra una descrizione del mondo radicalmente diversa dalla fisica classica. I punti salienti della discussione includono: Il video si conclude con un invito a partecipare all'evento di Milano nel giugno 2026, sottolineando la necessità di un dialogo tra esperti e pubblico per comprendere le sfide tecnologiche del futuro.