circle x black
Cerca nel sito
 

Oltre il classico: Thibaud Damour e la rivoluzione della realtà quantistica

sponsor

26 febbraio 2026 | 16.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In questa intervista esclusiva, la comunicatrice scientifica Paola Catapano dialoga con il professor Thibaud Damour, fisico teorico di fama mondiale ed esperto di onde gravitazionali e buchi neri. L'incontro rappresenta un'anteprima dei i grandi temi che verranno trattati alla WTC World Tech Conference, in programma dal 24 al 28 giugno 2026 presso l'Allianz MiCo di Milano. Il Professor Damour, insignito di prestigiosi riconoscimenti come la Medaglia Einstein e il Premio Balzan, guida lo spettatore attraverso i concetti fondamentali della meccanica quantistica, spiegando come questa offra una descrizione del mondo radicalmente diversa dalla fisica classica. I punti salienti della discussione includono: Il video si conclude con un invito a partecipare all'evento di Milano nel giugno 2026, sottolineando la necessità di un dialogo tra esperti e pubblico per comprendere le sfide tecnologiche del futuro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Oleoturismo, +37% esperienze legate all'olio tra il 2021 e il 2024
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza