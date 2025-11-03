circle x black
Cerca nel sito
 

Oppo Find X9 Pro, la recensione

sponsor

Telefoto “da palcoscenico”, batteria mostruosa e un display eccezionale: il nuovo top di gamma di Oppo punta tutto su autonomia, zoom e sulla collaborazione con Hasselblad, con tante finezze software (e hardware) che si notano davvero nell’uso quotidiano

Oppo Find X9 Pro, la recensione
03 novembre 2025 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 5 minuti

Find X9 Pro arriva sul mercato con due promesse ambiziose: farci dimenticare l’ansia da batteria e ridefinire la telefoto su smartphone. Su entrambi i fronti, Oppo gioca in attacco: una cella da 7.500 mAh (silicon-carbon di terza generazione) in uno chassis da 8,25 mm e 224 grammi, e un nuovo modulo periscopico da 200 MP con messa a fuoco ravvicinata, crop “nativo” a 6x e un teleconverter opzionale che porta lo zoom ottico a 10x (230 mm). Il tutto dietro un display LTPO da 6,78” piatto, luminosissimo, con PWM ad alta frequenza e sensore d’impronte ultrasonico 3D; dentro, il Dimensity 9500 con raffreddamento a camera di vapore di nuova generazione e l’orchestrazione “Trinity Engine”. È un pacchetto ambizioso, ma soprattutto coerente: il telefono è pensato per durare, scattare e registrare meglio.

Il cambio di linguaggio estetico è netto: cornici piatte, vetro davanti e dietro, isola camere spostata in alto a sinistra e tasti “pro” su entrambi i lati. A destra c’è il Quick Button sensibile alla pressione (anche con swipe millimetrici per lo zoom in orizzontale), a sinistra il nuovo Snap Key, completamente personalizzabile (torcia, registratore, traduttore, screenshot, modalità silenziosa, o scorciatoie legate a Mind Space). La scocca è certificata IP66/IP68/IP69: dalla polvere alle immersioni, fino ai getti d’acqua ad alta temperatura. Due le colorazioni, Silk White e Titanium Charcoal, con finiture che trattengono poco le impronte.

screenshot 2025 11 03 alle 12.16.46

Il pannello LTPO da 6,78” lavora 1–120 Hz, ha cornici simmetriche da 1,15 mm, picco outdoor a 3.600 nit e supporto HDR completo (Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid). Soprattutto, scende a 1 nit e usa PWM a 2.160 Hz sotto i 70 nit: letture notturne molto più confortevoli e meno affaticanti. Sotto lo schermo c'è il nuovo sensore ultrasonico 3D, +35% più rapido e +33% più affidabile rispetto agli ottici; niente flash accecante quando si sblocca al buio. Utile la novità Vehicle Motion Alerts: micro-indicatori ai bordi riducono la chinetosi in auto fino al 15%.

La batteria è il punto forte di questo nuovo flagship. È da 7.500 mAh di tipo silicon-carbon (con contenuto di silicio al 15%) punta a due giorni reali di uso misto e, dato ancora più interessante, è progettata per mantenere l’80% di capacità dopo cinque anni. In carica: 80 W SuperVOOC (cavo), fino a 55 W con PD standard, 50 W wireless AirVOOC e ricarica inversa a 10 W. È difficile chiedere di più nel 2025, soprattutto in questa fascia di peso/spessore. Si può anche impostare un limite di carica tra l’80 e il 100% per ridurre l’invecchiamento.

screenshot 2025 11 03 alle 12.18.07

Il MediaTek Dimensity 9500 da 3 nanometri è il cuore di Find X9 Pro, con GPU Arm G1-Ultra e NPU 990. Per raffreddarlo durante carichi di lavoro intensi, la vapor chamber è stata riprogettata con una maglia in acciaio da 0,025 mm e un’area di dissipazione totale di 36.344,4 mm² che copre anche il blocco camere per contenere il thermal drift durante le registrazioni a 4K. Nelle giornate pesanti il SoC può scaldare, ma la gestione è matura e, soprattutto, costante nel tempo.

Il salto in avanti nelle fotocamere? Notevole. Non è solo “più megapixel”: il periscopio 200 MP (sensore da 1/1,56”, f/2.1, OIS) è co-ingegnerizzato con Hasselblad su ottica e calibrazione pixel-per-pixel, e mette a fuoco a circa 10 cm: close-up con bokeh che, al netto della moda macro, qui hanno un look “da lente vera”. A 3x i 12 MP di default sono puliti, saturi al punto giusto e con gamma dinamica ampia; a 6x il telefono non “ingrandisce”, croppa nativamente dal sensore (50 MP), e regge sorprendentemente bene. Spingendo oltre, l’elaborazione consente un lossless fino a 13,2x; per i concerti c’è anche Stage Mode e il Sound Focus con quattro microfoni per enfatizzare la voce e ripulire il rumore.

La camera grandangolo è una nuova Ultra XDR con sensore Sony LYT-828 da 1/1,28”, ottica f/1.5 e tripla esposizione in tempo reale: più luce (+30% rispetto alla generazione scorsa). L’ultrawide a 50 MP mantiene colori coerenti e messa a fuoco automatica a 3,5 cm; davanti, una selfie 50 MP con PDAF alza l’asticella per vlog e ritratti. A monte, il nuovo LUMO Image Engine spinge qualità e riduce carico e consumi fino al 50%. E, novità interessante, gli scatti sono a 50 MP di default su tutte e tre le posteriori (con adattamento intelligente a 25/12 MP in condizioni difficili) e Motion Photo 4K: è possibile estrarre fotogrammi che appaiono in tutto e per tutto come foto ad alta risoluzione.

screenshot 2025 11 03 alle 12.17.46

Tutte le camere (anche la frontale) registrano video a 4K60 in Dolby Vision, con pipeline stabilizzata, AF/AWB più consistenti e passaggi tra lenti più fluidi; wide e tele spingono fino a 4K120 senza rinunciare alla stabilizzazione. Per i creator più smaliziati c’è Pro Video con LOG conforme ACES e LUT preview in tempo reale. È uno dei pacchetti video più completi oggi su Android. Per quanto concerne la resa audio, lo stereo “pulito” con separazione canali rigorosa, Bluetooth 6.0 con LHDC/aptX HD, Wi-Fi 7, USB 3.2 Gen 1 e AI LinkBoost che promette (e mantiene) maggiore tenuta del segnale in ascensore, garage, treni).

Find X9 Pro è uno smartphone “adulto”: niente feature shock, ma tante decisioni sensate che, insieme, fanno la differenza. La batteria è la migliore della categoria per rapporto capacità/ingombro e tenuta nel tempo; lo zoom 3x/6x è finalmente affidabile anche con luce non ideale, il display piatto con PWM alto è una scelta che gli occhi ringraziano, e lo sblocco ultrasonico è ottimo e preciso. Non è un “gaming phone” (alcuni titoli restano a 60 fps) e sotto stress prolungato il Dimensity può incorrere in limiti, ma per il pubblico a cui è rivolto, attento soprattutto a fotografia, video e autonomia, sono limiti tollerabili. Se si cerca un camera phone completo con una batteria che porti a sera e oltre, Find X9 Pro è un nuovo punto di riferimento nel segmento Android.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Oppo Find X9 Pro recensione smartphone Hasselblad
Vedi anche
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza