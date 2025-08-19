Oppo Pad SE e Enco Buds3: tecnologia accessibile ed ecosistema smart

Testate le nuove proposte budget del colosso cinese, due soluzioni che rafforzano l’ecosistema Oppo rendendolo più accessibile e completo
OPPO amplia la propria offerta in Italia con due nuovi dispositivi pensati per arricchire l’esperienza digitale quotidiana. Da un lato c’è OPPO Pad SE, un tablet progettato per coniugare intrattenimento e produttività in mobilità, dall’altro gli auricolari true wireless OPPO Enco Buds3, che puntano su qualità sonora, autonomia e funzioni smart avanzate. Entrambi i prodotti si inseriscono con coerenza nell’ecosistema connesso dell’azienda, confermando la volontà di proporre soluzioni affidabili e accessibili.
Il nuovo OPPO Pad SE si presenta come un dispositivo equilibrato, in grado di soddisfare esigenze diverse. Il display LCD da 11 pollici in Full HD+ offre una resa visiva nitida e piacevole, con la superficie opaca anti-riflesso che lo rende adatto anche alla lettura prolungata o alla scrittura in ambienti molto luminosi. Le certificazioni TÜV Rheinland garantiscono comfort visivo e riduzione della luce blu, aspetti non secondari in un utilizzo quotidiano. A colpire è anche l’autonomia: la batteria da 9.340 mAh assicura fino a 11 ore di riproduzione video, supportata dalla ricarica rapida SUPERVOOC a 33W, una caratteristica che lo rende un compagno affidabile per studio, lavoro e intrattenimento. Sul fronte software, l’integrazione con Google Gemini porta un valore aggiunto concreto, permettendo di sfruttare strumenti basati su intelligenza artificiale per note, traduzioni e gestione dei documenti. Inoltre, grazie a O+ Connect, il tablet si collega in modo naturale con smartphone e altri dispositivi OPPO, semplificando la condivisione di contenuti e l’utilizzo in modalità multi-device.
Sul versante audio, OPPO Enco Buds3 rappresentano una proposta competitiva nel segmento delle cuffie true wireless. I driver dinamici da 12,4 mm offrono un suono bilanciato, con una resa dei bassi migliorata rispetto ai modelli precedenti, mentre la tecnologia OPPO Alive Audio e i profili Enco Master consentono di personalizzare l’ascolto con un approccio più immersivo. Il design leggero ed ergonomico garantisce comfort anche dopo molte ore, unito a una custodia compatta e pratica da trasportare. L’autonomia complessiva di 48 ore, con quasi 10 ore per singola ricarica, le colloca tra le soluzioni più affidabili della categoria. A queste caratteristiche si aggiungono funzioni avanzate come la traduzione vocale in tempo reale, le chiamate ottimizzate dall’intelligenza artificiale e la latenza ridotta per il gaming, che ne ampliano l’utilizzo ben oltre la semplice riproduzione musicale. La resistenza IP55, infine, ne conferma la vocazione a un impiego versatile, dall’attività sportiva ai viaggi.
Con un prezzo di 219,99 euro per la versione Wi-Fi del Pad SE e 249,99 euro per la variante LTE, il tablet si posiziona come un’alternativa concreta per chi cerca un dispositivo equilibrato tra prestazioni e accessibilità. Gli Enco Buds3, già disponibili nei principali canali di vendita, offrono invece un rapporto qualità-prezzo particolarmente interessante, grazie alla combinazione di tecnologie evolute e autonomia di lunga durata. Con queste nuove proposte, OPPO conferma la propria strategia nel rendere la tecnologia di qualità alla portata di un pubblico ampio, puntando su prodotti versatili e integrati in un ecosistema connesso.