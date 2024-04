PlayStation Plus, addio ai Final Fantasy

A partire da maggio non sarà pù possibile giocare ai titoli della saga sul servizio di giochi in abbonamento: ecco quali titoli spariranno

Cambiamenti in vista per il servizio PlayStation Plus, che dal 21 maggio dirà addio a 24 giochi nella libreria Extra e Premium. Tra i vari titoli ci sono indie apprezzati dal pubblico e vari giochi tripla A, ma soprattutto diversi episodi della saga di Final Fantasy, recentemente tornata alla ribalta con il successo di critica e pubblico per il nuovo Final Fantasy VII Rebirth. E proprio Final Fantasy VII, l'episodio originale, verrà archiviato da PS Plus a partire dal prossimo mese. Per questo come per gli altri giochi in questione, sarà comunque possibile continuare a giocare acquistando il titolo in versione completa dal PS Store.

Dal 21 maggio dicono addio al PS Store anche Final Fantasy VIII Remastered, Final Fantasy IX, Final Fantasy X | X-2, Final Fantasy XII The Zodiac Age, Final Fantasy XV Royal Edition e lo spin-off World of Final Fantasy. Nel frattempo, nonostante il successo nelle recensioni, Final Fantasy VII Rebirth starebbe facendo una performance peggiore di Final Fantasy VII Remake, uscito nel 2020, almeno sul mercato. Square Enix, il publisher della serie, non ha ancora rivelato numeri ufficiali, ma secondo gli analisti il rapporto dei giochi venduti tra Remake e Rebirth sarebbe di 2 a 1.