La bella stagione è considerata da Niantic un momento fondamentale per sfruttare le potenzialità di Pokémon GO. La casa di sviluppo dietro il successo globale del gioco in realtà aumentata, ha voluto infatti rivelare le statistiche delle città europee dove gli Allenatori hanno percorso il maggior numero di chilometri nel 2023, sottolineando ancor di più l'obiettivo del gioco di incoraggiare l'esplorazione e il movimento all'aria aperta.

Londra, al primo posto, ha visto gli Allenatori percorrere ben 43.9 milioni di chilometri percorsi, seguita da Parigi con 32.2 milioni e da Dusseldorf e Berlino, entrambe con 23.7 milioni. Madrid chiude la top five con 17.6 milioni di chilometri percorsi. Tra le città italiane, Milano si è rivelata la più attiva con oltre 10 milioni di chilometri.

Per il 2024, l'obiettivo di Pokémon GO è superare questi già impressionanti record. A partire dal 6 maggio fino al 12 giugno, gli Allenatori europei potranno immergersi in una ricerca a tempo che offre sfide inedite, ricompense esclusive e la possibilità di potenziare i propri Pokémon. Questa nuova iniziativa promette di rinvigorire la community e di incentivare ulteriormente le interazioni sociali e l'esplorazione del territorio.

Il rinnovamento grafico delle mappe del gioco renderà l'esperienza ancora più immersiva. I giocatori potranno vedere i biomi cambiare dinamicamente, dalle metropoli animate alle tranquille campagne, riflettendo così più fedelmente l'ambiente reale durante le loro avventure.

Per tutti i dettagli su questo evento e per restare aggiornati sulle future novità di Pokémon GO, visita il blog ufficiale all'indirizzo: pokemongolive.com.