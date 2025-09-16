Pokémon Pokopia: un simulatore di vita rilassante in arrivo su Nintendo Switch 2 - Il video

Sviluppato da Koei Tecmo Games e previsto per il 2026, il nuovo titolo invita i giocatori a creare e gestire il proprio paradiso Pokémon, plasmando l'ambiente in modo unico

Un nuovo capitolo nell'universo dei mostriciattoli tascabili si apre con l'annuncio di Pokémon Pokopia, un simulatore di vita sviluppato da Koei Tecmo Games in arrivo su Nintendo Switch 2 nel 2026. L'esperienza di gioco si discosta dalle tradizionali avventure RPG per offrire un approccio rilassato e creativo, dove i giocatori sono invitati a costruire il proprio paradiso Pokémon personale.

A guidare l'avventura è un Ditto che ha assunto sembianze umane, una scelta che si riflette direttamente nel gameplay. Nei panni di questo protagonista, i giocatori potranno esplorare l'ambiente circostante e imparare le mosse dei Pokémon con cui faranno amicizia, per poi sfruttarle per plasmare il mondo. Mosse come Fogliame di Bulbasaur serviranno a rendere il paesaggio più verde, mentre Pistolacqua di Squirtle permetterà di annaffiare le piante secche. Ecco il trailer direttamente dal Nintendo Direct

L'obiettivo è creare un ambiente accogliente per attirare una vasta gamma di Pokémon e, una volta arrivati, vivere al loro fianco una vita serena e dal ritmo lento. Le attività a disposizione sono variegate e creative: sarà possibile raccogliere materiali, fabbricare mobili, coltivare ortaggi e costruire casette per i Pokémon. Man mano che il paradiso prenderà forma, si potrà anche sviluppare la propria città e invitare altri giocatori a farle visita.

Il mondo di Pokémon Pokopia promette un'esperienza dinamica e immersiva, grazie all'alternarsi di giorno e notte in tempo reale e alle condizioni atmosferiche che cambiano dinamicamente. Questa attenzione ai dettagli, unita a luoghi unici da esplorare, posiziona il titolo come un'interessante novità per i fan che desiderano un'esperienza alternativa e gratificante nel mondo dei Pokémon.