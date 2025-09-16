circle x black
Pokémon Pokopia: un simulatore di vita rilassante in arrivo su Nintendo Switch 2 - Il video

Sviluppato da Koei Tecmo Games e previsto per il 2026, il nuovo titolo invita i giocatori a creare e gestire il proprio paradiso Pokémon, plasmando l'ambiente in modo unico

16 settembre 2025 | 09.25
Redazione Adnkronos
Un nuovo capitolo nell'universo dei mostriciattoli tascabili si apre con l'annuncio di Pokémon Pokopia, un simulatore di vita sviluppato da Koei Tecmo Games in arrivo su Nintendo Switch 2 nel 2026. L'esperienza di gioco si discosta dalle tradizionali avventure RPG per offrire un approccio rilassato e creativo, dove i giocatori sono invitati a costruire il proprio paradiso Pokémon personale.

A guidare l'avventura è un Ditto che ha assunto sembianze umane, una scelta che si riflette direttamente nel gameplay. Nei panni di questo protagonista, i giocatori potranno esplorare l'ambiente circostante e imparare le mosse dei Pokémon con cui faranno amicizia, per poi sfruttarle per plasmare il mondo. Mosse come Fogliame di Bulbasaur serviranno a rendere il paesaggio più verde, mentre Pistolacqua di Squirtle permetterà di annaffiare le piante secche. Ecco il trailer direttamente dal Nintendo Direct

L'obiettivo è creare un ambiente accogliente per attirare una vasta gamma di Pokémon e, una volta arrivati, vivere al loro fianco una vita serena e dal ritmo lento. Le attività a disposizione sono variegate e creative: sarà possibile raccogliere materiali, fabbricare mobili, coltivare ortaggi e costruire casette per i Pokémon. Man mano che il paradiso prenderà forma, si potrà anche sviluppare la propria città e invitare altri giocatori a farle visita.

Il mondo di Pokémon Pokopia promette un'esperienza dinamica e immersiva, grazie all'alternarsi di giorno e notte in tempo reale e alle condizioni atmosferiche che cambiano dinamicamente. Questa attenzione ai dettagli, unita a luoghi unici da esplorare, posiziona il titolo come un'interessante novità per i fan che desiderano un'esperienza alternativa e gratificante nel mondo dei Pokémon.

