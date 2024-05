SpaceX ha presentato le nuove tute spaziali per la missione Polaris Dawn introducendo al contempo un'innovazione nel campo dell'esplorazione spaziale e della futura colonizzazione spaziale. Durante l'ultimo fine settimana, l'azienda ha rivelato sul proprio sito web che l'equipaggio indosserà una tuta per attività extraveicolare (EVA) appositamente progettata per questo viaggio storico di cinque giorni, che includerà la prima passeggiata spaziale commerciale.

Ecco il video di presentazione.

Le nuove tute sono una versione modificata delle tute per attività intraveicolare (IVA) attualmente utilizzate a bordo della navicella Dragon nelle missioni SpaceX. Questa sarà la prima volta che tale tecnologia sarà impiegata in orbita terrestre bassa. Secondo SpaceX, il lancio della Polaris Dawn è programmato per non prima dell'estate del 2024.

Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX, ha sottolineato l'importanza di queste tute nella preparazione per obiettivi ambiziosi quali la costruzione di basi sulla Luna e città su Marte. La progettazione e l'uso di queste tute nelle passeggiate spaziali rappresentano passi cruciali verso un design scalabile per le future missioni di lunga durata, essenziale per una vita multiplanetaria.

Il programma Polaris, annunciato inizialmente nel febbraio 2022 dal miliardario Jared Isaacman, ha subito rallentamenti dovuti a diverse sfide, tra cui lo sviluppo delle nuove tute EVA. Musk ha condiviso che la sfida principale è stata progettare una tuta che permetta movimenti agili nonostante la pressurizzazione.