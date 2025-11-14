Red Dead Redemption torna su console e smartphone

Rockstar Games ha scelto il 2 dicembre come data per riportare in primo piano uno dei suoi titoli più amati, Red Dead Redemption, che questa volta cavalcherà attraverso praticamente ogni piattaforma moderna: PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, iOS e Android. È un ritorno in grande stile, pensato per non lasciare indietro nessuno, perché chi già possiede la versione digitale per PlayStation 4, Nintendo Switch o Xbox One potrà effettuare l’upgrade senza alcun costo aggiuntivo. Un gesto che suona come una risposta alle richieste dei fan, affezionati a un’opera che nel 2010 contribuì a ridefinire lo storytelling videoludico.

Il nuovo debutto arriva con un vantaggio ulteriore per gli abbonati PlayStation Plus: sia su PS5 che su PS4, Red Dead Redemption sarà incluso nel Game Catalog sin dal day one, aprendo le porte a un pubblico ancora più vasto. E anche il mondo mobile si prepara alla sua rivoluzione western: su iOS e Android il gioco farà parte dell’offerta Netflix, diventando giocabile senza costi extra per chi ha già una sottoscrizione attiva. Una mossa che conferma quanto le piattaforme in abbonamento stiano diventando centrali non solo per i contenuti video, ma anche per le grandi produzioni gaming.

A oltre quindici anni dalla sua prima uscita su PlayStation 3 e Xbox 360, e dopo il ritorno su PS4 e Nintendo Switch nell’agosto 2023, seguito dall’arrivo su PC nell’autunno 2024, Red Dead Redemption continua a dimostrare quanto sia difficile far tramontare storie come quella di John Marston. Rivivere la sua corsa verso la redenzione, ora con una qualità tecnica al passo con le console moderne e una disponibilità che abbatte ogni barriera, è un invito a tornare dove tutto è cominciato.