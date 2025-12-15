circle x black
Cerca nel sito
 

Roblox bandito in Russia, i videogiocatori manifestano

sponsor

Decine di persone hanno manifestato a Tomsk contro il blocco della piattaforma americana, accusata dal Roskomnadzor di danneggiare lo sviluppo morale dei giovani

Roblox bandito in Russia, i videogiocatori manifestano
15 dicembre 2025 | 11.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nella città siberiana di Tomsk, situata a quasi tremila chilometri da Mosca, si è assistito domenica a una rara manifestazione di dissenso pubblico. Decine di persone hanno sfidato il freddo e la neve per protestare contro la decisione delle autorità russe di bandire Roblox, la celebre piattaforma di gioco statunitense. Le immagini diffuse dagli organizzatori mostrano i manifestanti nel Parco Vladimir Vysotsky, riuniti in cerchio con cartelli fatti a mano che recitano slogan come "Giù le mani da Roblox" e definiscono il blocco come l'ennesima vittima della "cortina di ferro digitale". Uno dei messaggi esposti denunciava apertamente l'incapacità delle autorità di proporre soluzioni alternative, sottolineando come la strategia governativa si limiti esclusivamente a divieti e blocchi.

Il provvedimento restrittivo è stato ufficializzato lo scorso 3 dicembre dal Roskomnadzor, l'ente federale per la supervisione delle comunicazioni, che ha giustificato il blocco citando la presenza di contenuti inappropriati capaci di influire negativamente sullo sviluppo spirituale e morale dei minori. Questa mossa si inserisce in un quadro più ampio di censura pervasiva che caratterizza la Russia in tempo di guerra, dove l'accesso a piattaforme social occidentali come Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube è stato drasticamente limitato o interrotto per favorire una narrazione controllata dai media statali e dai social network locali.

Il divieto ha innescato un acceso dibattito interno che tocca temi sensibili quali la sicurezza dei minori, l'efficacia della censura nell'era digitale e la carenza di alternative tecnologiche russe competitive. Mentre una parte del corpo docente e dei genitori condivide le preoccupazioni delle autorità riguardo al rischio che la piattaforma possa esporre i bambini a contenuti sessuali o a contatti indesiderati con adulti, molti giovani e osservatori mettono in dubbio la logica di tali restrizioni. In un mondo sempre più digitalizzato, infatti, i divieti vengono regolarmente aggirati con estrema facilità tramite l'utilizzo di VPN, rendendo le misure governative poco efficaci sul piano pratico e sollevando interrogativi sulla strategia tecnologica del Paese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roblox Russia divieto videogiochi
Vedi anche
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza