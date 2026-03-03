circle x black
Cerca nel sito
 

Robot Phone, Honor presenta il futuro della robotica negli smartphon

sponsor

03 marzo 2026 | 15.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Dopo Magic 8 e Magic V6, Honor ha presentato a Barcellona un altro smartphone fuori dagli schemi. Thomas Bai, esperto di prodotto Honor, illustra il nuovo Robot Phone, un dispositivo che supera il classico design rettangolare integrando un braccio robotico nella scocca. Sfruttando il micromotore più piccolo al mondo, il telefono è in grado di interagire fisicamente con l'ambiente e percepire lo spazio circostante. È l'inizio dell'era dello "shooting agentico", con riprese automatiche e intelligenti in totale autonomia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza