La 24ª edizione del Comicon Napoli si appresta a trasformare una volta ancora la Mostra d’Oltremare in un incredibile catalizzatore per tutti i numerosi appassionati di fumetti e cultura pop in generale. L'edizione del 2023 ha registrato il record di presenze con più di 170.000 visitatori. Quest'anno, dal 25 al 28 aprile, migliaia di visitatori si daranno appuntamento in questa celebrazione di fumetti, giochi, e molto altro, con la neo fondata casa editrice Gigaciao, (fondata dagli artisti Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua), come ospite speciale pronta a stupire grandi e piccini.

Il programma dell'evento promette giornate ricche di attività. Tra gli highlights, spicca la presentazione del nuovo fumetto-game di Sio, "Johnnyfer Jaypegg e il tesoro degli alieni commestibili coloratissimi", prevista per giovedì 25 aprile nella Sala Andrea Pazienza. Questo innovativo fumetto a bivi con oltre 40 finali possibili offre un'avventura unica nel suo genere, caratterizzata dall'inconfondibile ironia del fumettista.

Il sabato pomeriggio sarà invece il momento dei grandi annunci: nella Sala Italia, i fan di Gigaciao avranno la possibilità di partecipare al Giga Spoiler, un evento esclusivo dove verranno svelate in anteprima le prossime uscite della casa editrice.

Il Powerpizza Podcast, il popolare show di Sio, Lorro e Nik, che ogni settimana intrattiene gli ascoltatori con discussioni su film, videogiochi e serie TV, si svolgerà in diretta domenica 28 aprile, portando una ventata di allegria e intrattenimento live al pubblico di Comicon.

Per i collezionisti e gli amanti dei fumetti, lo stand di Gigaciao offrirà la possibilità di incontrare gli autori per sessioni di firmacopie e acquistare le ultime pubblicazioni, tra cui spiccano "Che faccio da grande?" di Fraffrog e "Evviva che Bello" di Sio, oltre a numerosi gadget esclusivi.

In aggiunta, chi acquisterà almeno un volume presso lo stand di Gigaciao riceverà in omaggio il Giga Spoiler, un volume speciale disponibile solo durante il Comicon Napoli, che anticipa le future pubblicazioni della casa editrice.