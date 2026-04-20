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SME AI Accelerator: OpenAI e Confartigianato per le PMI

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Al debutto il programma gratuito per portare l'IA nelle PMI italiane. Evento a Milano il 15 maggio con OpenAI, Confartigianato e Booking.com

SME AI Accelerator: OpenAI e Confartigianato per le PMI
20 aprile 2026 | 14.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Nasce lo SME AI Accelerator, un'iniziativa nazionale derivata da un più ampio programma europeo, progettata per accompagnare le imprese dal piano della sperimentazione isolata a quello di un utilizzo sistemico e responsabile della tecnologia e promossa da OpenAi, Confartigianato e Booking.com.

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Gran parte del tessuto imprenditoriale italiano è composto prevalentemente da micro e piccole realtà, l'ostacolo principale non è più rappresentato dal solo accesso agli strumenti tecnologici, quanto dalla capacità di integrarli stabilmente nei flussi di lavoro quotidiani. Nonostante una solida base nell'adozione del cloud, l'Italia occupa attualmente il 18esimo posto su 27 Paesi UE per l'integrazione dell'intelligenza artificiale (IA) nelle attività aziendali. Spesso, l'IA rimane confinata a utilizzi limitati e funzioni singole, senza incidere realmente sulla produttività complessiva o sui meccanismi decisionali.

Il programma dello SME AI Accelerator, gratuito e aperto a tutti i settori, prevede l'utilizzo di risorse tramite l'OpenAI Academy, offrendo workshop collaborativi e dimostrazioni dal vivo. L'obiettivo è fornire soluzioni concrete per l'efficienza operativa e il servizio clienti, senza richiedere competenze tecniche preliminari agli imprenditori. Le iscrizioni sono già accessibili tramite la pagina dedicata allo SME AI Accelerator.

Il ruolo dei territori e il Made in Italy

Un momento cardine del progetto sarà l'evento in presenza previsto a Milano il 15 maggio. Organizzato con il supporto di Reply, l'incontro servirà a presentare nuovi dati sull'adozione dell'IA tra le PMI e a fornire esercitazioni pratiche. L'iniziativa si inserisce nel quadro del Memorandum d'Intesa volto a sostenere l'eccellenza italiana attraverso l'innovazione accessibile.

Rino Mura, EMEA Partnerships di OpenAI, ha dichiarato: "Le piccole e medie imprese sono la spina dorsale dell'economia europea, eppure molte incontrano ancora ostacoli concreti nell'adozione dell'AI su larga scala. Con lo SME AI Accelerator vogliamo trasformare l'IA da tecnologia promettente a strumento utile, affidabile e utilizzabile nel lavoro quotidiano. Collaborare con organizzazioni come Confartigianato ci permette di radicare questo impegno nelle realtà locali, aiutando le PMI italiane a sviluppare competenze, fiducia e approcci responsabili all'IA, capaci di rafforzare concretamente la competitività dell'Europa."

Marco Granelli, Presidente di Confartigianato Imprese, ha dichiarato: "La collaborazione con OpenAI rispecchia l'impegno e il lavoro di formazione che il sistema Confartigianato ha messo in campo per promuovere l'uso dell'IA tra le imprese associate, profondamente radicate nelle comunità locali in tutta Italia e rappresentative della tradizione e dell'eccellenza dei prodotti e dei servizi italiani. Con lo SME AI Accelerator mettiamo a disposizione un nuovo strumento pratico a supporto dell'intelligenza dell'imprenditoria artigiana, contribuendo a valorizzare e rafforzare la creatività innovativa dei piccoli imprenditori, affinché possano essere sempre più competitivi, efficienti e pronti a guidare il futuro del Made in Italy."

Alessandro Callari, Regional Manager Southern Mediterranean di Booking.com, ha dichiarato: "Con l'evoluzione delle tecnologie a un ritmo senza precedenti, la capacità di affrontare con successo la trasformazione digitale diventa una sfida centrale per le imprese di ogni dimensione, anche nel settore dei viaggi. Con lo SME AI Accelerator apriamo opportunità gratuite e accessibili di aggiornamento delle competenze per aiutare gli imprenditori italiani, in tutti i settori, a rafforzare in modo sostenibile la propria competitività.﻿"

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SME AI Accelerator OpenAI Confartigianato PMI innovazione digitale Intelligenza artificiale booking.com
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