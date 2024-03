Snapdragon 8s Gen 3, il nuovo chip di punta per smartphone potenziati dall'Ia

Qualcomm Technologies ha annunciato l'introduzione della sua nuova piattaforma mobile, Snapdragon 8s Gen 3, destinata a una fetta ancora più ampia di prodotti nel settore degli smartphone flagship Android. La nuova piattaforma Snapdragon 8s Gen 3 si distingue per l'inclusione di funzionalità avanzate, che spaziano dal supporto di potenti funzioni di intelligenza artificiale generativa eseguite direttamente sul dispositivo, a un Image Signal Processor (ISP) altamente reattivo, passando per esperienze di gioco mobile iperrealistiche, connettività di ultima generazione e un audio ad alta definizione senza perdite. Inoltre, la piattaforma è compatibile con una vasta gamma di modelli di intelligenza artificiale, tra cui alcuni dei più diffusi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), come Baichuan-7B, Llama 2 e Gemini Nano.

Chris Patrick, Senior Vice President e General Manager of Mobile Handsets di Qualcomm Technologies, Inc., ha sottolineato come le nuove caratteristiche, tra cui l'intelligenza artificiale generativa integrata e le avanzate funzioni fotografiche, siano state pensate per migliorare significativamente l'esperienza quotidiana degli utenti, stimolando la loro creatività e produttività. La serie Snapdragon 8 rappresenta l'offerta mobile di punta dell'azienda, che ora può contare su un set ancora più ricco di funzionalità, reso accessibile a un numero più vasto di consumatori.

William Lu, Partner e Presidente della Xiaomi Corporation nonché Presidente del Dipartimento Business Internazionale e GM del Marchio Xiaomi, ha espresso grande entusiasmo per la collaborazione con Qualcomm Technologies. L'introduzione di dispositivi alimentati dalla nuova piattaforma Snapdragon 8s Gen 3, infatti, permetterà a Xiaomi di offrire ai propri clienti un'esperienza premium personalizzata, arricchita dalle potenzialità dell'intelligenza artificiale generativa. Diversi importanti OEM, tra cui Honor, iQOO, Realme, Redmi e Xiaomi, hanno già confermato l'adozione della piattaforma Snapdragon 8s Gen 3 per i loro futuri dispositivi. Si prevede che il primo smartphone equipaggiato con questa innovativa tecnologia verrà annunciato già nel corso del mese di marzo.