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Splatoon Raiders arriva su Switch 2 a luglio

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Il nuovo capitolo della serie shooter debutterà il prossimo 23 luglio, introducendo una campagna focalizzata sulle incursioni in solitaria

Splatoon Raiders arriva su Switch 2 a luglio
22 aprile 2026 | 10.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo l'annuncio nel 2025 di Splatoon Raiders, un’iterazione inedita della celebre saga multiplayer di Nintendo, la compagnia ha dichiarato che il titolo sarà disponibile in esclusiva su Switch 2 il 23 luglio. Il titolo segna una parziale divergenza rispetto ai canoni puramente competitivi del passato, proponendo un’esperienza fortemente incentrata sulla narrazione. I giocatori vestiranno i panni di un meccanico impegnato in una spedizione ad alto rischio in un nuovo setting progettato per ospitare dinamiche di esplorazione e recupero di materiali preziosi.

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Il cuore del gameplay si poggia su un sistema di personalizzazione che coinvolge sia l’estetica del protagonista sia l'arsenale tecnologico a sua disposizione. Tra gadget meccanici e le consuete armi a inchiostro, l'obiettivo principale sarà l'abbattimento di orde di Salmonid all'interno di raid strutturati per premiare il recupero dei bottini. In questo contesto, il ritorno dei Deep Cut, la band di Splatoon 3, non sarà limitato a un semplice ruolo di contorno: Pinuccia, Morena e Mantaleo collaboreranno attivamente con il giocatore, mettendo a disposizione un'unità robotica pilotata da uno dei membri del trio per fornire supporto tattico durante le incursioni più complesse.

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Nonostante la forte impronta single-player, la componente cooperativa rimarrà un pilastro dell'offerta, permettendo a squadre composte da un massimo di quattro utenti di affrontare le sfide dell'arcipelago sia tramite connessione online che in modalità wireless locale. In concomitanza con l'uscita del software, prevista per il 23 luglio, verranno distribuite anche tre nuove statuine amiibo dedicate ai membri della band, caratterizzate dal design aggiornato per l'occasione.

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Splatoon Raiders Switch 2 videogiochi data di uscita Nintendo trailer
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