Stardew Valley approda su Switch 2 con controlli mouse

La nuova iterazione hardware di Nintendo accoglie ufficialmente uno dei fenomeni indipendenti più rilevanti dell'ultimo decennio. Stardew Valley è ora disponibile sul Nintendo eShop al prezzo di 13,99 euro, garantendo al contempo un passaggio indolore per chi già possedeva il titolo sulla prima Switch. Grazie a un Upgrade Pack gratuito, la transizione generazionale non comporta costi aggiuntivi per l'utente, confermando la politica di supporto a lungo termine che ha caratterizzato il progetto di Eric Barone sin dal suo esordio originale su PC nel 2016.

La struttura narrativa e gestionale rimane fedele ai pilastri che hanno decretato il successo del titolo, mettendo il giocatore nei panni di un nipote incaricato di riqualificare la vecchia fattoria del nonno. In un contesto segnato dall'espansionismo della multinazionale Joja Corporation, l'obiettivo primario risiede nella restaurazione del centro sociale e nella rivitalizzazione della comunità rurale. L'esperienza si sviluppa attraverso un ciclo di gestione delle risorse e coltivazione dei campi che, nel corso degli anni, ha saputo espandersi su ogni piattaforma disponibile, dai sistemi desktop alle console domestiche, fino ai dispositivi mobile.

L'edizione dedicata a Nintendo Switch 2 introduce tuttavia miglioramenti tecnici e funzionali mirati a ottimizzare l'interazione e la cooperazione. Il sistema di controllo è stato rivisto per rendere più fluido il posizionamento degli arredi e la gestione dell'inventario utilizzando i controlli mouse, mentre il comparto multigiocatore subisce un'espansione significativa. Oltre al supporto per lo split-screen locale fino a quattro utenti, la modalità online accoglie ora sessioni fino a otto partecipanti. Di particolare rilievo è l'introduzione della funzione Game Share, che permette di ospitare fino a tre amici in una partita condivisa con una singola copia del software.