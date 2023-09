Tokyo Game Show 2023: gli annunci dal Giappone

Svelati i prossimi titoli in uscita su Xbox durante la conferenza di apertura dell'expo

Il Tokyo Game Show 2023 ha preso il via in Giappone, con diverse news relative al mondo dei giochi per PC, smartphone e console. Nel dettaglio, ecco gli annunci che sono stati fatti nel corso della conferenza Xbox che ha aperto lo show, che resterà aperto fino al 24 settembre nella capitale.

Party Animals, il nuovo party game pubblicato in questi giorni su Xbox Game Pass, avrà una collaborazione ufficiale con i personaggi del platform Ori.

Capcom ha annunciato la versione Xbox di Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, che includerà i primi tre episodi della saga dedicata all'avvocato che ha debuttato su Game Boy Advance. Il gioco sarà disponibile da subito su Xbox Game Pass.

Turn 10 ha rigelato il circuito di Hakone per Forza Motorsport, riprodotto con grafica fotorealistica in ogni minimo dettaglio e mostrato nel trailer sottostante.

Atlus ha mostrato un nuovo trailer di Persona 3 Reload, il remake completo del classico per PS2 e PSP. Il gioco è stato completamente ridisegnato e sarà disponibile dal giorno uno anche su Xbox Game Pass.

Like A Dragon: Isshin! e soprattutto Like A Dragon Gaiden saranno disponibili su Xbox Game Pass, quest'ultimo il giorno dell'uscita, il 9 novembre 2023.

Annunciato e mostrato un nuovo trailer del DLC di Wo Long: Fallen Dynastym che si chiamerà Conqueror of Jiandong.

Capcom ha confermato per il 18 ottobre l'inizio della seconda stagione di Exoprimal, il suo primo game as service con partite multiplayer online.

Swery65 e Suda51, due celebri game designer che si sono sempre distinti per la voglia di innovare, hanno annunciato il loro prossimo progetto insieme: Hotel Barcelona.